domingo 19 de octubre de 2025

19 de octubre de 2025 - 07:00
Copa Libertadores

Flamengo vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Flamengo y Racing Club se miden en el estadio el Maracanã el miércoles 22 de octubre a las 21:30 (hora Argentina) y Jesús Valenzuela Sáez es el elegido para dirigir el partido.

BsAs (DataFactory)

Por la llave 2 de la Copa Libertadores, se enfrentan Flamengo y la Academia el miércoles 22 de octubre, a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Maracanã.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 4 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de junio, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2023, y Flamengo sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

Flamengo y la Academia quieren conseguir el mejor marcador en la primera semifinal para llegar a la definición de la competencia. El duelo revancha se jugará el miércoles 29 de octubre a las 21:30 en Presidente Perón.

El encuentro será supervisado por Jesús Valenzuela Sáez, el juez encargado.


Fecha y rival de Flamengo en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 2: vs Racing Club: 29 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Racing Club en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 2: vs Flamengo: 29 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)
  • Octavos de Final: Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto)
  • Cuartos de Final: Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Estudiantes 1 vs Flamengo 0 (2-4 en penales a favor de Flamengo) (25 de septiembre)
Los resultados de Racing Club en partidos > de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Racing Club 3 vs Peñarol 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Vélez 0 vs Racing Club 1 (16 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Racing Club 1 vs Vélez 0 (23 de septiembre)
Horario Flamengo y Racing Club, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

