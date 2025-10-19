Flamengo vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

BsAs (DataFactory)

Por la llave 2 de la Copa Libertadores, se enfrentan Flamengo y la Academia el miércoles 22 de octubre, a las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Maracanã.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 4 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 8 de junio, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2023, y Flamengo sacó un triunfo, con un marcador 2 a 1.

Flamengo y la Academia quieren conseguir el mejor marcador en la primera semifinal para llegar a la definición de la competencia. El duelo revancha se jugará el miércoles 29 de octubre a las 21:30 en Presidente Perón.

El encuentro será supervisado por Jesús Valenzuela Sáez, el juez encargado.



Fecha y rival de Flamengo en el próximo partido de la Copa Libertadores Llave 2: vs Racing Club: 29 de octubre - 21:30 (hora Argentina) Fecha y rival de Racing Club en el próximo partido de la Copa Libertadores Llave 2: vs Flamengo: 29 de octubre - 21:30 (hora Argentina) Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)

: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)

: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)

: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)

: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)

: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)

: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo) Octavos de Final : Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)

: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto) Octavos de Final : Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto)

: Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto) Cuartos de Final : Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre)

: Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre) Cuartos de Final: Estudiantes 1 vs Flamengo 0 (2-4 en penales a favor de Flamengo) (25 de septiembre) Los resultados de Racing Club en partidos > de la Copa Libertadores Fase de Grupos : Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril)

: Fortaleza 0 vs Racing Club 3 (1 de abril) Fase de Grupos : Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril)

: Racing Club 1 vs Bucaramanga 2 (10 de abril) Fase de Grupos : Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril)

: Colo Colo 1 vs Racing Club 1 (22 de abril) Fase de Grupos : Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo)

: Bucaramanga 0 vs Racing Club 4 (6 de mayo) Fase de Grupos : Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo)

: Racing Club 4 vs Colo Colo 0 (14 de mayo) Fase de Grupos : Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo)

: Racing Club 1 vs Fortaleza 0 (29 de mayo) Octavos de Final : Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto)

: Peñarol 1 vs Racing Club 0 (12 de agosto) Octavos de Final : Racing Club 3 vs Peñarol 1 (19 de agosto)

: Racing Club 3 vs Peñarol 1 (19 de agosto) Cuartos de Final : Vélez 0 vs Racing Club 1 (16 de septiembre)

: Vélez 0 vs Racing Club 1 (16 de septiembre) Cuartos de Final: Racing Club 1 vs Vélez 0 (23 de septiembre) Horario Flamengo y Racing Club, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.