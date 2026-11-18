Florencia Peña es tendencia en X por una noticia falsa sobre su muerte

La actriz y conductora Florencia Peña quedó en el centro de una fuerte polémica en las redes sociales luego de que comenzara a circular una falsa noticia sobre su fallecimiento. El rumor se difundió rápidamente en la plataforma X, donde el hashtag #murioflorpeña llegó a posicionarse como primera tendencia y generó preocupación entre sus seguidores y personas de su entorno.

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La situación tomó mayor repercusión cuando comenzaron a compartirse capturas de pantalla de Wikipedia en las que la biografía de la artista aparecía redactada en tiempo pasado, lo que contribuyó a aumentar la confusión.

Según la información difundida, la falsa noticia comenzó a circular durante la madrugada a partir de publicaciones realizadas en la red social X.

Una de las cuentas señaladas por impulsar el contenido fue @ibosttero, desde donde se compartieron imágenes y mensajes relacionados con el supuesto fallecimiento de la actriz.

La situación se agravó cuando comenzaron a viralizarse capturas de una modificación en la biografía de Florencia Peña en Wikipedia, donde se hacía referencia a su vida en tiempo pasado.

Esta alteración también habría provocado que algunos resultados de búsqueda de Google mostraran información incorrecta, lo que llevó a numerosos usuarios a preguntarse qué había ocurrido realmente con la conductora.

En pocas horas, el hashtag #murioflorpeña se convirtió en una de las principales tendencias de Argentina y multiplicó los comentarios en redes sociales.

Che pensé que era joda#murioflorpeña https://t.co/B25pBlO8Gb — ibostero (@ibosttero) November 18, 2026

Los supuestos mensajes de Florencia Peña y la reacción del usuario

En medio de la repercusión, el usuario señalado por difundir el rumor publicó capturas de supuestos mensajes privados que habría recibido de la actriz.

En esas conversaciones, cuya autenticidad no fue confirmada, aparecían fuertes reclamos para que se eliminaran las publicaciones.

“Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta”, decía uno de los mensajes difundidos.

En otra parte del supuesto intercambio se podía leer: “¿No te das cuenta que perjudicás y dañás el trabajo de otra gente?”.

Ante la repercusión que había alcanzado la situación, el usuario decidió dejar de publicar contenido relacionado con el tema.

“Me retiro de la difusión, se me pudrió todo con el #murioflorpeña”, escribió en su cuenta de X.

Hasta el momento señalado en la información difundida, Florencia Peña no había realizado un comunicado oficial en sus redes sociales para referirse públicamente a lo ocurrido.

Me retiro de la difusión, se me pudrió todo con el #murioflorpeña https://t.co/hXAsewnP5E — ibostero (@ibosttero) November 18, 2026

Qué le pasó a Juan Otero, el hijo de Florencia Peña

Mientras circulaba la falsa noticia sobre la actriz, también trascendió una situación de salud que involucró a su hijo, Juan Otero.

El joven sufrió una lesión durante un partido de fútbol, cuando recibió una fuerte patada en una de sus piernas que le provocó una luxación de rótula.

A través de sus historias de Instagram, Otero contó cómo ocurrió el accidente y explicó las consecuencias de la lesión.

“Me pegaron una patada en la rodilla, la rótula se me fue a mirar a China y se me corrió de lugar toda la rótula”, relató.

Como consecuencia del golpe, el joven deberá permanecer aproximadamente tres semanas en reposo, utilizar un inmovilizador y ayudarse con muletas o una silla de ruedas para desplazarse.

Este episodio médico no tiene relación con el rumor sobre su madre, aunque ambas situaciones generaron comentarios entre los seguidores de la familia.

La preocupación por las noticias falsas en redes sociales

Lo sucedido con Florencia Peña volvió a poner en evidencia la velocidad con la que puede difundirse información falsa en las plataformas digitales.

En este caso, la combinación de publicaciones virales, un hashtag convertido en tendencia y una supuesta modificación de Wikipedia contribuyó a que el rumor alcanzara una gran cantidad de usuarios.

El episodio también demuestra cómo los resultados de los motores de búsqueda pueden amplificar información incorrecta cuando toman como referencia contenidos que fueron alterados.

Por este motivo, resulta fundamental verificar las noticias a través de fuentes confiables y canales oficiales antes de compartir información sensible, especialmente cuando involucra la salud o el supuesto fallecimiento de una persona.