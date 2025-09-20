Fluminense vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

Este martes 23 de septiembre se miden el Granate, que ganó 1 a 0 en la ida, y Fluminense, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 2 se jugará desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Maracanã.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Lanús se impuso por 1 a 0.

