sábado 20 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de septiembre de 2025 - 09:27
copa sudamericana

Fluminense vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

Lanús se mide ante Fluminense en el estadio el Maracanã el martes 23 de septiembre a las 21:30 (hora Argentina).

Fluminense vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana
BsAs (DataFactory)

Este martes 23 de septiembre se miden el Granate, que ganó 1 a 0 en la ida, y Fluminense, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Copa Sudamericana. El partido por la llave 2 se jugará desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Maracanã.

Lee además
alianza lima empato 0-0 con universidad de chile y todo se define a la vuelta

Alianza Lima empató 0-0 con Universidad de Chile y todo se define a la vuelta
once caldas vencio 2-0 a ind. del valle en el duelo de ida

Once Caldas venció 2-0 a Ind. del Valle en el duelo de ida

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Sudamericana 2025, y Lanús se impuso por 1 a 0.

Los resultados de Fluminense en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Once Caldas 0 vs Fluminense 1 (1 de abril)
  • Fase de Grupos: Fluminense 5 vs GV San José 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Unión Española 1 vs Fluminense 1 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: GV San José 1 vs Fluminense 0 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Unión Española 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Fluminense 2 vs Once Caldas 0 (29 de mayo)
  • Octavos de Final: América de Cali 1 vs Fluminense 2 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Fluminense 2 vs América de Cali 0 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre)
Los resultados de Lanús en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Puerto Cabello 2 vs Lanús 2 (3 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 3 vs Melgar 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Vasco da Gama 0 vs Lanús 0 (22 de abril)
  • Fase de Grupos: Melgar 0 vs Lanús 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Vasco da Gama 0 (13 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 2 vs Puerto Cabello 2 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Central Córdoba (SE) 1 vs Lanús 0 (14 de agosto)
  • Octavos de Final: Lanús 1 vs Central Córdoba (SE) 0 (4-2 en penales a favor de Lanús) (21 de agosto)
  • Cuartos de Final: Lanús 1 vs Fluminense 0 (16 de septiembre)
Horario Fluminense y Lanús, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alianza Lima empató 0-0 con Universidad de Chile y todo se define a la vuelta

Once Caldas venció 2-0 a Ind. del Valle en el duelo de ida

Al final del partido, la serie entre Bolívar y Atlético Mineiro terminó 2-2 y se define a la vuelta

Lanús le ganó 1-0 en la ida a Fluminense con gol agónico

Una buena noticia para Gimnasia de Jujuy: Jeremías Perales habilitado

Las más leídas

COLEGIO MODELO PALPALÁ. video
Ciudad Cultural.

FNE 2025: el orden de pasada del desfile de carrozas de este viernes 19 de septiembre

MartinaPereyra y Tato Algorta ya están en Jujuy video
FNE 2025.

Martina Pereyra y Tato Algorta ya están en Jujuy: "El cariño de la gente es increíble"

Carruaje del Polimodal 2 en la FNE 2025.
¡Felicidades!

FNE 2025: Viajaron más de 200 km y deslumbraron con un carruaje inspirado en la Puna

FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial video
Cuenta regresiva.

FNE 2025: conocé una por una a las candidatas para la Elección Provincial

El actor sorprendió a sus seguidores con un texto y una serie de fotografías que emocionaron a quienes conocen su historia.
Redes sociales.

El emotivo mensaje de Nico Vázquez en redes: "No hay un día en el que no te extrañe"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel