FNE 2025: "Amo la Fiesta de los Estudiantes", dijo Victoria Zamar

Después de casi dos décadas, el Colegio Santa Bárbara vuelve a tener una Representante de Capital en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La última fue Elena Roca en 2007. En una noche cargada de emociones, María Victoria Zamar recibió los atributos y expresó su felicidad de representar al departamento Manuel Belgrano en la FNE 2025.

FNE 2025: "Amo la Fiesta de los Estudiantes", dijo Victoria Zamar La emoción fue la gran protagonista de la noche de elección capitalina en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025. María Victoria Zamar, representante del Colegio Santa Bárbara, fue elegida como la nueva Representante del departamento Dr. Manuel Belgrano, llevando nuevamente al colegio a tener una representa después e 18 años. La última representante capitalina del Santa Bárbara había sido Elena Roca en el año 2007.

Visiblemente emocionada, María Victoria expresó con palabras sentidas lo que significó este logro: “Le agradezco a todos, estoy muy emocionada”, dijo entre lágrimas. “Estoy muy contenta y muy feliz”, agregó con una gran sonrisa.

image La joven, que desde pequeña soñaba con vivir esta experiencia, compartió la profundidad de su anhelo. “Soñaba de chica estar arriba de la carroza”, confesó.

Además, envió un mensaje claro sobre cómo vive esta experiencia con madurez . “Para mí no hay que darle importancia a los comentarios”, expresó con seguridad haciendo referencia al Bullyng y los comentarios que se generan en las redes. María Victoria también dejó en claro su amor por la celebración más importante de la juventud jujeña: “Amo la Fiesta de los Estudiantes”, concluyó con entusiasmo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.