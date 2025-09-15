lunes 15 de septiembre de 2025

15 de septiembre de 2025 - 01:14
Ciudad Cultural.

FNE 2025: "Amo la Fiesta de los Estudiantes", dijo Victoria Zamar

La joven fue coronada como Representante del departamento Manuel Belgrano en la FNE 2025. Emocionada, compartió su alegría y habló sobre su sueño de infancia.

Por  Agustín Weibel
Después de casi dos décadas, el Colegio Santa Bárbara vuelve a tener una Representante de Capital en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. La última fue Elena Roca en 2007. En una noche cargada de emociones, María Victoria Zamar recibió los atributos y expresó su felicidad de representar al departamento Manuel Belgrano en la FNE 2025.

La emoción fue la gran protagonista de la noche de elección capitalina en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2025. María Victoria Zamar, representante del Colegio Santa Bárbara, fue elegida como la nueva Representante del departamento Dr. Manuel Belgrano, llevando nuevamente al colegio a tener una representa después e 18 años. La última representante capitalina del Santa Bárbara había sido Elena Roca en el año 2007.

Visiblemente emocionada, María Victoria expresó con palabras sentidas lo que significó este logro: “Le agradezco a todos, estoy muy emocionada”, dijo entre lágrimas. “Estoy muy contenta y muy feliz”, agregó con una gran sonrisa.

image

La joven, que desde pequeña soñaba con vivir esta experiencia, compartió la profundidad de su anhelo. “Soñaba de chica estar arriba de la carroza”, confesó.

Además, envió un mensaje claro sobre cómo vive esta experiencia con madurez . “Para mí no hay que darle importancia a los comentarios”, expresó con seguridad haciendo referencia al Bullyng y los comentarios que se generan en las redes.

María Victoria también dejó en claro su amor por la celebración más importante de la juventud jujeña: “Amo la Fiesta de los Estudiantes”, concluyó con entusiasmo.

