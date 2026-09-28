lunes 28 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de septiembre de 2026 - 17:17
Jujuy.

FNE 2026: esfuerzo, nervios y emoción detrás de la carroza ganadora del Salvador

Carroceros del Colegio Del Salvador hablaron del trabajo detrás del primer puesto y destacaron los vínculos que nacieron en el canchón.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Carroceros del Colegio Del Salvador.

Carroceros del Colegio Del Salvador.

Lee además
FNE 2026: el Colegio 1 de Volcán hizo historia y ganó por primera vez en Carruaje
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio 1 de Volcán hizo historia y ganó el primer premio en Carruaje
El Colegio del Salvador ganó en la categoría Carroza
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio del Salvador ganó el primer premio en carroza y celebró sus 90 años de historia en Jujuy

Me llena mucho de orgullo saber que lo pudimos hacer todos entre nosotros”, expresó Catalina al volver a ver imágenes de la carroza terminada. “La miro en la tele y digo: ‘No puedo creer que eso hice yo, que eso hicimos todos nosotros’. Tiene una parte de nosotros”, agregó.

Para Luz, cada sector de la estructura guarda un recuerdo diferente. “Cada parte que veo me llena de nostalgia, de los recuerdos en el canchón, cada emoción, cada actividad que tuvimos con los chicos”, contó. También admitió que los últimos días fueron los más intensos: “Estábamos nerviosos, ansiosos, preocupados”, mientras intentaban completar los detalles finales.

Una carroza cargada de significado

El Colegio del Salvador gan&oacute; en la categor&iacute;a carroza.

El Colegio del Salvador ganó en la categoría carroza.

Samir explicó que el proyecto no solo buscó sorprender visualmente, sino también transmitir una historia. La montaña rusa, por ejemplo, representaba “los altibajos” atravesados durante el crecimiento dentro de la institución, mientras que otras partes simbolizaban el paso de las generaciones.

Uno de los grandes trabajos técnicos estuvo en la Tía Noria, donde utilizaron pintura vitró sobre plástico cristal, laca y acrílico 3D. “Con las luces hace que refleje y que sea como un vidrio”, detalló.

El proyecto había sido pensado un año antes y terminó siendo seleccionado entre varias propuestas mediante una votación dentro del colegio.

“El habla y la escucha requieren mucho trabajo”

La charla también permitió abordar lo que significa atravesar la adolescencia. Samir destacó el acompañamiento familiar y entre compañeros como una herramienta fundamental.

Por ahí el tema del habla y la escucha, porque son dos cosas que requieren de mucho trabajo”, señaló. Sobre su propia experiencia agregó: “Yo no tengo ningún tipo de problema de hablar con mis papás y eso es una seguridad que ellos me brindaron”.

El canchón también se convirtió en un espacio donde aprendieron a acompañarse. “Hay muchos chicos que realizan un trabajo, no les queda como les gusta y se frustran. Por ahí no viene mal acercarse y decir: ‘¿Necesitás ayuda en algo?’”, explicó.

Después de conocer el resultado, llegaron los abrazos, el llanto y una celebración que quedará en la historia del colegio. “Fue todo emoción, adrenalina, saltar, los abrazos, lloros, todo”, recordaron sobre el momento en que anunciaron el primer puesto.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2026: el Colegio 1 de Volcán hizo historia y ganó el primer premio en Carruaje

FNE 2026: el Colegio del Salvador ganó el primer premio en carroza y celebró sus 90 años de historia en Jujuy

FNE 2026: las carrozas dejan Ciudad Cultural y la fiesta sigue en el interior

FNE 2026: las hinchadas y la emoción de la entrega de premios de las carrozas

FNE 2026: "Ha sido exitosa y con muchísima participación", dijo el Gobernador Carlos Sadir

Lo que se lee ahora
Sabrina Rojas reveló el verdadero motivo por el que se separó de José Chatruc. video
Espectáculos.

Sabrina Rojas contó por qué terminó su relación con José Chatruc

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza
Jujuy.

Tragedia en avenida Bolivia: murió un hombre de 29 años en el traslado de una carroza

Alerta amarilla por lluvias en Jujuy 
Jujuy.

Rige alerta amarilla por fuertes tormentas para Jujuy: cuándo y qué zonas

Accidente en av. Bolivia: un joven perdió la vida tras ser aplastado por la carroza 
Jujuy.

Accidente en av. Bolivia: un hombre resultó herido durante el traslado de una carroza

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Cronograma de pago de sueldos a estatales de Jujuy

Gimnasia de Jujuy empató ante San Martín de Tucumán
Deportes.

Gimnasia de Jujuy remontó frente a San Martín de Tucumán y terminó 2 a 2

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel