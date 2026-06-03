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3 de junio de 2026 - 20:09
Jujuy.

FNE 2026: estas son las candidatas del colegio Santa Teresita

La institución realizará la elección de su representante 2026 el viernes 12 de junio, desde las 19 horas con la participación de 42 candidatas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Candidatas del colegio Santa Teresita.

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La institución se prepara para vivir una de las noches más esperadas por la comunidad estudiantil, con la participación de 42 candidatas que buscarán representar al colegio en el marco de la FNE 2026.

Candidatas del colegio Santa Teresita

1 Victoria Nazzo

2 Luisana Gallardo

3 Lucía Moreno

4 Naomi Yurquina

5 Pía Aguiar

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6 Melani Martínez

7 Bianca Barrionuevo

8 Jazmín Nevado

9 Lara Varela

10 Aldana Lorenzo

11 Catalina Candeloro

12 Morena Silva

13 Rocío Gutiérrez

14 Morena Alfaro

15 Rosario Zambrano

16 Martina caballero

17 Valentina López

18 Victoria Serrano

19 Milagros Cruz

20 Tatiana Gómez

21 Sofia Cruz

22 Alma Paredes

23 Morena Velásquez

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24 Nicole Saavedra

25 Agustina Ordoñez

26 Josefina Ortiz

27 Sofia Mur

28 Agostina Lozano

29 Jazmín Cruz

30 Camilla Subelza

31 Fátima Flores

32 Agustina Valdez

33 Jeanneth Arteaga

34 Valentina Mamaní

35 Sofia Bustos

36 Mailen Franco

37 Melanie Noah Coca

38 Aitana Severich

39 Victoria Romero

40 Guadalupe Miranda

41 Agustina Fabrego

Reina saliente: Santina Muñoz

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Pajes del colegio Santa Teresita

1 Nahuel Choque

2 Baca Julián

3 Adriel García

4 Thiago Rojas

5 Luciano Salgado

6 Sebastián Chica

7 Tiago Benítez

8 Thiago Barrera

9 Mateo Rojas

10 José Brageda

11 Avilés Leandro

12 Rodrigo Tolaba

13 Amilaga Francias

14 Argañaraz Benjamín

15 Marcos Ríos

16 Joaquín Jiménez

17 Santino Ricardes

18 Franco Pérez

19 Leonel Ochoa

20 Gastón Pinella

21 Francisco García

22 Federico Márquez

23 Facundo Villa

24 Santiago Juárez

25 Ignacio Chilali

26 Bautista Federico

27 Lisandro Arias

28 Lorenzo Clavero

29 Santiago Guari

30 Marcelo Passarini

31 Luciano Orellana

32 Valentino Arce

33 Escobar Roberto

34 Maximiliano Cruz

35 Facundo Moreno

36 Gonzalo Serra

37 Francesco Grosso

38 Carlos Quiroga

39 Ignacio Quevedo

40 Álvaro Martínez

41 Máximo Patagua

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