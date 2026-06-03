FNE 2026: estas son las candidatas del colegio Santa Teresita

El Colegio Santa Teresita realizará la elección de su representante 2026 rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026). La jornada será el viernes 12 de junio, desde las 19 horas, en el establecimiento educativo.

Jujuy. El Colegio La Salle volverá a hacer carroza después de seis años y pide ayuda para la FNE 2026

Fiesta. FNE 2026: el colegio La Salle presentó a sus candidatas

La institución se prepara para vivir una de las noches más esperadas por la comunidad estudiantil, con la participación de 42 candidatas que buscarán representar al colegio en el marco de la FNE 2026.

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