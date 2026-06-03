FNE 2026: estas son las candidatas del colegio Santa Teresita

El Colegio Santa Teresita realizará la elección de su representante 2026 rumbo a la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026). La jornada será el viernes 12 de junio, desde las 19 horas, en el establecimiento educativo.
La institución se prepara para vivir una de las noches más esperadas por la comunidad estudiantil, con la participación de 42 candidatas que buscarán representar al colegio en el marco de la FNE 2026.
2 Luisana Gallardo
3 Lucía Moreno
4 Naomi Yurquina
5 Pía Aguiar
6 Melani Martínez
7 Bianca Barrionuevo
8 Jazmín Nevado
9 Lara Varela
10 Aldana Lorenzo
11 Catalina Candeloro
12 Morena Silva
13 Rocío Gutiérrez
14 Morena Alfaro
15 Rosario Zambrano
16 Martina caballero
17 Valentina López
18 Victoria Serrano
19 Milagros Cruz
20 Tatiana Gómez
21 Sofia Cruz
22 Alma Paredes
23 Morena Velásquez
24 Nicole Saavedra
25 Agustina Ordoñez
26 Josefina Ortiz
27 Sofia Mur
28 Agostina Lozano
29 Jazmín Cruz
30 Camilla Subelza
31 Fátima Flores
32 Agustina Valdez
33 Jeanneth Arteaga
34 Valentina Mamaní
35 Sofia Bustos
36 Mailen Franco
37 Melanie Noah Coca
38 Aitana Severich
39 Victoria Romero
40 Guadalupe Miranda
41 Agustina Fabrego
Reina saliente: Santina Muñoz
Pajes del colegio Santa Teresita
1 Nahuel Choque
2 Baca Julián
3 Adriel García
4 Thiago Rojas
5 Luciano Salgado
6 Sebastián Chica
7 Tiago Benítez
8 Thiago Barrera
9 Mateo Rojas
10 José Brageda
11 Avilés Leandro
12 Rodrigo Tolaba
13 Amilaga Francias
14 Argañaraz Benjamín
15 Marcos Ríos
16 Joaquín Jiménez
17 Santino Ricardes
18 Franco Pérez
19 Leonel Ochoa
20 Gastón Pinella
21 Francisco García
22 Federico Márquez
23 Facundo Villa
24 Santiago Juárez
25 Ignacio Chilali
26 Bautista Federico
27 Lisandro Arias
28 Lorenzo Clavero
29 Santiago Guari
30 Marcelo Passarini
31 Luciano Orellana
32 Valentino Arce
33 Escobar Roberto
34 Maximiliano Cruz
35 Facundo Moreno
36 Gonzalo Serra
37 Francesco Grosso
38 Carlos Quiroga
39 Ignacio Quevedo
40 Álvaro Martínez
41 Máximo Patagua
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