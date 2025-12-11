Fue denunciado por violencia de género, intentó huir y terminó detenido

El pasado miércoles, personal del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional Nº 6 intervino en un hecho de violencia de género en el barrio Nueva Ciudad, luego de que una mujer solicitara ayuda al advertir la presencia de su ex pareja cerca de su vivienda.

De acuerdo al parte policial, los efectivos fueron abordados por la víctima, quien les informó que el hombre ya había sido denunciado días atrás por un episodio de violencia de género y que en ese momento se encontraba merodeando el domicilio bajo los aparentes efectos de estupefacientes.

Ante la situación descripta, el personal actuó e intentó identificar al sujeto. Según detalló la fuerza, el hombre reaccionó de forma agresiva e intentó darse a la fuga , por lo que los efectivos procedieron a reducirlo y asegurar el lugar para resguardar la integridad de la mujer.

Una vez controlada la situación, los policías realizaron la consulta correspondiente con el Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), a fin de verificar los antecedentes y la situación judicial del individuo.

Empresario detenido: investigan más víctimas (Foto ilustrativa) Empresario detenido: investigan más víctimas (Foto ilustrativa)

Tenía un pedido de paradero vigente

Tras la consulta con el CIAC, se constató que sobre el hombre pesaba una solicitud de paradero vigente por comparendo, es decir, una medida judicial que ordenaba su localización y presentación ante la Justicia.

Por este motivo, los efectivos trasladaron al sujeto a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes y se realizaron las actuaciones de rigor, mientras se continúa con las instancias vinculadas a la denuncia por violencia de género.

Violencia de género: dónde pedir ayuda en Jujuy

Por urgencias, para pedir asesoramiento o denunciar un acto de violencia de género, en Jujuy hay varios centros con especialistas que contienen a mujeres y a personas de la comunidad LGBT+ que sufren esta problemática.

El número de teléfono gratuito que rige a nivel nacional es el 144 y funciona todos los días, las 24 horas. También existe otra línea por emergencias que es la 0800-888-4363.