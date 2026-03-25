Merlo: se incendió un depósito de garrafas y hay al menos 5 heridos

Se produjo un incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta , dentro del partido de Merlo , que dejó al menos cinco personas heridas y generó intensas explosiones en la zona. El hecho se inició minutos antes de las 7 de este miércoles en un establecimiento situado sobre la avenida Constituyentes , entre las calles Bustillos y Colombres .

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De acuerdo a la información disponible, nueve dotaciones de bomberos intervinieron en el lugar para combatir el fuego. Las imágenes captadas por los vecinos reflejan la magnitud del episodio .

Las intensas columnas de humo y las llamas eran visibles desde varias cuadras, producto de la gran dimensión del incendio. Recién alrededor de las 10 , los bomberos informaron que la situación había sido controlada .

En el lugar continúan trabajando equipos de emergencia y se informaron tres personas heridas , todas empleadas del depósito, que fueron trasladadas con quemaduras leves a la Clínica Paredes . Además, un vecino resultó afectado tras ser impactado por una garrafa durante una de las explosiones.

Incluso, en algunos de los videos que circularon en redes se observa a personas con lesiones en las piernas producto del incendio. El operativo genera demoras en el tránsito de la zona. En el caso interviene personal de la comisaría 6ª.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CtralDeNoticias/status/2036766620987609129&partner=&hide_thread=false Incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta partido de Merlo.



Trabajan siete dotaciones de bomberos.



Dos personas resultaron heridas. pic.twitter.com/aNmWCjj0HE — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) March 25, 2026

Cómo comenzó el incendio

Aunque las causas aún están bajo análisis, una de las personas afectadas aportó su versión sobre el origen del hecho. De acuerdo a fuentes policiales, el incendio habría comenzado al enchufar una pava eléctrica y mencionaron la posible fuga de una garrafa que terminó explotando y afectando directamente a uno de los presentes en el rostro.

Como consecuencia, los heridos presentaron quemaduras de segundo y tercer grado en zonas como la cara, el cuello y las manos. Además, se confirmó que el establecimiento no contaba con la habilitación correspondiente.

Sergio Ravelli, responsable de Defensa Civil en Merlo, habló con los medios y señaló que durante las primeras horas intentaron contener el fuego, aunque las constantes explosiones complicaban el acercamiento al foco del incendio.

El siniestro comenzó poco antes de las 7 de este miércoles en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres.

Además, indicó que los vecinos optaron por evacuar por sus propios medios y que, una vez que intervino el personal especializado, se reforzaron las medidas de seguridad. También precisó que hay un jardín de infantes en las inmediaciones, aunque no se registraron personas afectadas en ese establecimiento.

Minutos después de las 10, Sergio Ravelli confirmó que el fuego había sido contenido y que en ese momento se llevaban adelante tareas de enfriamiento. “El incendio se encuentra controlado, ya no habría peligro de explosiones”, señaló.

Por otro lado, indicó que el área permanece delimitada y que continúa evacuada la cuadra donde se ubica el depósito. “Deben haber evacuadas unas 300 personas”, añadió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CtralDeNoticias/status/2036757355921072339&partner=&hide_thread=false Corte por operativo en

Calle Constituyentes, entre Bustillo/Colombres en Mariano Acosta, partido Merlo por incendio en un depósito de garrafas. @solotransito pic.twitter.com/sERfqMuMj5 — Central De Noticias (@CtralDeNoticias) March 25, 2026

Los testimonios de los vecinos

En las primeras horas del incendio, los vecinos relataron el dramático momento que les tocó vivir. “Yo estoy encerrado frente a mi local, una casa de electricidad, que está justo en frente. Corté la luz y me da miedo porque vibra todo”, contó Francisco en diálogo con este medio.

La situación era tan crítica que, mientras hablaba por teléfono, se escuchaban las explosiones de fondo. “Vuela todo por el aire, tengo mi casa al lado, mi señora, mi hijo y mi nieto están encerrados ahí”, agregó.

Ezequiel, otro habitante del lugar, relató que decidió evacuar y trasladarse a la casa de su madre ante la gravedad del episodio. “Es agarrar todo lo importante y rezar que no pase nada en el camino. Tengo un bebé chico y uno nunca sabe lo que puede pasar con una situación así o por la gente cuando se descontrola y sale rápido con el auto”, explicó.

Se incendia un depósito de garrafas en Merlo.

Además, advirtió sobre los riesgos en la vía pública: “Hay elementos que están cayendo en la vía publica. Al lado, cayó una garrafa sobre una casa, puede ocurrir una desgracia en cualquier momento”, expresó.

Por su parte, Mari cuestionó la respuesta inicial: “Para mi gusto tardaron demasiado los bomberos”, sostuvo, y añadió que varias personas sufrieron quemaduras a raíz del incidente.

Noelia, quien reside a tres cuadras del lugar, relató que tuvo que retirar los vidrios de sus ventanas debido a las fuertes vibraciones. “La gente estaba llevando a los chicos al colegio, tomándose el colectivo para ir a trabajar cuando comenzó todo”, señaló

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Hechosanderecho/status/2036762098055643282&partner=&hide_thread=false Arde un depósito en Constituyentes y Casaux, Mariano Acosta #Merlo El lugar estaría lleno de garrafas. pic.twitter.com/QhRG32Tq3f — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 25, 2026

Por su parte, Elizabeth aseguró haber visto personas con quemaduras y describió escenas de desesperación: “Todos los vecinos empezaron a correr para todos lados”, comentó. El incendio ya fue contenido, aunque continúan las tareas de enfriamiento en el área afectada.