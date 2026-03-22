Se incendió una vivienda en barrio Sarmiento de San Pedro de Jujuy sin heridos

Un incendio de importantes dimensiones se produjo este domingo 22 de marzo en una vivienda del barrio Sarmiento de San Pedro de Jujuy, en un sector conocido como la Curva Independiente. Según la información recabada durante la jornada, la casa fue consumida en su totalidad por el fuego y, hasta el momento, no se reportaron víctimas ni personas heridas.

Hasta el lugar llegaron Bomberos y personal policial, que trabajaron en medio de una escena marcada por una intensa presencia de humo y llamas visibles desde la calle. El fuego generó preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en la zona.

Se incendió una vivienda en San Pedro (3) El fuego destruyó toda la vivienda en San Pedro de Jujuy De acuerdo con los datos conocidos, el incendio avanzó con fuerza sobre la vivienda hasta destruirla por completo. La densa columna de humo podía observarse desde distintos puntos cercanos, mientras los equipos de emergencia intentaban controlar la situación.

En las afueras del lugar también se produjeron algunos incidentes y reclamos entre personas que se encontraban en la calle, en medio de la tensión por lo que estaba ocurriendo.

Investigan si el incendio fue intencional Por el momento, se manejan diferentes hipótesis. El único dato confirmado es que el fuego arrasó con la vivienda y que no hubo personas lesionadas, mientras continúan las actuaciones para establecer cómo se originó el hecho. Se incendió una vivienda en San Pedro (2)

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