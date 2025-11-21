Fuerte pelea de tránsito terminó a los tiros entre dos hombres y un policía

Una pelea de tránsito terminó a tiros entre un policía y dos hombres en Zárate.

El área céntrica de la ciudad bonaerense de Zárate se convirtió esta semana en el escenario de una fuerte pelea de tránsito entre un agente policial y dos ocupantes de un auto , un episodio que terminó con los tres heridos y uno de ellos en estado delicado. Un vecino logró captar parte del hecho con la cámara de su teléfono.

Violencia. Le clavaron una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid en medio de una pelea

Según informaron fuentes de seguridad , el violento enfrentamiento tuvo lugar el martes en un sector concurrido de la ciudad y se prolongó durante varias cuadras . El incidente se habría iniciado por una maniobra incorrecta que casi provoca un choque entre ambos rodados y terminó derivando en disparos .

Según determinaron los investigadores, el conflicto comenzó cuando el policía —subteniente de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Campana — circulaba fuera de servicio en su Fiat Uno por la calle Rivadavia .

Al llegar al cruce con la avenida Anta , mantuvo un tenso intercambio con dos individuos que viajaban en un Peugeot negro , luego de una maniobra que casi provoca un choque entre ambos. Sin embargo, el episodio siguió escalando.

Según reconstruyeron los investigadores, el Peugeot luego comenzó a ejecutar maniobras riesgosas, entre ellas varias frenadas bruscas destinadas a amedrentar al agente. Cuando los vehículos llegaron al cruce con Almirante Brown, uno de los pasajeros del Peugeot sacó un arma y —siempre según la versión policial— efectuó un disparo desde el interior, alcanzando al subteniente en el hombro izquierdo.

El hecho ocurrió el martes pasado.

Frente a ese ataque, el efectivo respondió con su pistola reglamentaria y terminó lesionando al conductor en el muslo derecho, mientras que el acompañante recibió impactos en un brazo y en la zona de la ingle. Después del intercambio de tiros, el agente bajó de su auto y logró inmovilizar a los dos ocupantes del Peugeot, de acuerdo con las fuentes consultadas.

Atención médica, peritajes y avance de la causa judicial

Todas las personas lesionadas fueron derivadas al centro de salud de la zona. Según el informe policial, tanto el agente como uno de los hombres que viajaba en el Peugeot se encontraban fuera de peligro, mientras que el tercero tuvo que ser operado y permanece con pronóstico reservado. Aún no se aclaró si el paciente más comprometido era quien manejaba el vehículo o su acompañante.

Las primeras diligencias quedaron en manos de la Comisaría Primera de Zárate, aunque, al estar implicado un miembro de la Policía Bonaerense, la Prefectura Naval Argentina asumió el resguardo del lugar para garantizar la preservación de la escena.

Embed DISCUSIÓN DE TRÁNSITO QUE CASI TERMINA A LOS TIROS

Zárate pic.twitter.com/wfd64toTqK — Vía Szeta (@mauroszeta) November 19, 2025

Los dos autos involucrados, las armas utilizadas —entre ellas un revólver calibre .22 sin numeración visible— y diversas prendas pertenecientes al agente fueron incautados por los investigadores. El expediente quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 7 de Zárate, dirigida por el fiscal Leonardo Blanco.

A la vez, el área de Asuntos Internos recibió la notificación del incidente y continúa analizando lo ocurrido, así como las condiciones en las que se produjo el altercado.

Tiroteo en Villa Celina

Un despliegue conjunto de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad, realizado sobre la colectora de la General Paz, a la altura de Chilavert y Bustamante en dirección al sur, en Villa Celina, terminó en una intensa persecución seguida de un tiroteo, que concluyó con cuatro detenidos. El episodio se registró esta semana, cerca de las 09:42.

Según detallaron voceros policiales, los efectivos identificaron un auto que tenía un pedido de secuestro vigente y, al intentar interceptarlo, sus ocupantes aceleraron para escapar.

La maniobra desencadenó una corrida vehicular que culminó en el sector bonaerense mencionado, donde se produjo un enfrentamiento armado entre los sospechosos y las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con el informe oficial, los cuatro hombres que viajaban en el auto—registrados al inicio como NN por las autoridades— fueron finalmente detenidos. Dos de ellos terminaron baleados y uno perdió la vida poco después a raíz de la gravedad de sus heridas. Ninguno de los efectivos que participaron del operativo resultó lesionado.

Las fuentes consultadas remarcaron que la intervención logró evitar daños al personal y culminó con la captura de todos los implicados. Sin embargo, aún no se dieron a conocer sus identidades ni posibles antecedentes. La circulación en el área permanece limitada debido a las tareas periciales que continúan desarrollándose.