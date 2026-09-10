Fuerte sanción a Defensores de Fraile Pintado tras el partido suspendido con Altos Hornos Zapla

El Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior dio a conocer este jueves su resolución sobre el partido entre Defensores de Fraile Pintado y Altos Hornos Zapla , correspondiente a la segunda fecha de la Zona 7 de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur 2026, que había sido suspendido el pasado 6 de septiembre.

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El encuentro se disputaba en Fraile Pintado y Zapla ganaba 1 a 0 cuando, a los 40 minutos, el árbitro Rolando Serapio decidió interrumpirlo luego de incidentes protagonizados por la parcialidad local.

De acuerdo con el fallo, el Tribunal consideró que el partido fue suspendido por una agresión física a un jugador del conjunto visitante por parte de simpatizantes locales .

Entre los principales puntos de la resolución, el organismo dispuso dar por finalizado el encuentro y declarar perdido el partido a Defensores de Fraile Pintado.

De esta manera, el resultado oficial quedó establecido en: Defensores de Fraile Pintado 0 - Altos Hornos Zapla 1.

El fallo se sustentó en los artículos 32, 33, 80 y 152 del Reglamento de Transgresiones y Penas.

La decisión confirmó así los tres puntos para el “Merengue”, que se encontraba en ventaja con gol de Agustín Herrera cuando el encuentro debió ser suspendido.

Tres partidos sin público para Defensores de Fraile Pintado

La resolución no se limitó al resultado deportivo. El Tribunal también aplicó una serie de sanciones al conjunto “Tomatero”.

Defensores de Fraile Pintado deberá pagar una multa equivalente a 100 entradas generales durante tres fechas.

Además, se determinó que los próximos tres partidos que dispute como local en el Torneo Regional Federal Amateur deberán jugarse a puertas cerradas, sin presencia de público.

En esos encuentros únicamente podrán ingresar al estadio las personas debidamente autorizadas por protocolo.

Qué había ocurrido en Fraile Pintado

El partido entre ambos equipos se había convertido en uno de los temas centrales de la fecha luego de su suspensión.

Altos Hornos Zapla se imponía 1 a 0 como visitante cuando, cerca de los 40 minutos, comenzaron los incidentes desde el sector ocupado por la parcialidad local. Según los antecedentes del encuentro, se produjeron lanzamientos de proyectiles hacia el campo de juego, situación que derivó en la interrupción definitiva.

Tras lo ocurrido, el árbitro Rolando Serapio elaboró el correspondiente informe, que quedó en manos del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal.