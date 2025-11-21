Fuertes vientos en el norte argentino: reportan árboles caídos y fallas eléctricas en la región

Foto: El Tribuno de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que desde la noche del 20 de noviembre ingresará un frente frío al país, lo que provocará tormentas en distintas provincias durante la jornada del viernes 21. Estas condiciones también se registraron en Jujuy, donde preveen lluvias y bajas temperaturas, mientras que en otras provincias del Norte hubo reportes de árboles caídos y problemas eléctricos.

Metán con cortes de luz, caídas de árboles y voladura de chapas En San José de Metán vive desde aproximadamente las 4 de la mañana de este viernes 21 de noviembre, fuertes vientos, con ráfagas de más de 70 kilómetros por hora. Estas condiciones climáticas provocaron cortes de energía eléctrica en distintos barrios, caída de árboles, ramas y cables, y la voladura de chapas.

Una de las situaciones más complicadas se vivió en la calle Mariano Boedo al 300, en el barrio El Crestón, donde cayó una rama enorme de un eucalipto y un poste con cableado arriba de una casa, sin provocar daños de consideración. Bomberos Voluntarios del cuartel Posta de Yatasto y efectivos de la Policía de la Provincia trabajan en estos momentos en ese lugar para sacar la rama que cortó la calle Boedo y el poste del cableado.

image Por fuertes vientos, hubo cortes de electricidad en varias localidades de Tucumán Durante la mañana de este viernes se reportaron ráfagas de hasta 70 km/h en comunas y municipios del Este y sur de la provincia de Tucumán. En ese contexto, EDET informó que trabaja para reestablecer el servicio de energía, además de hubo reporte de daños por descargas atmosféricas.

Si bien las zonas urbanas de Lules, Famaillá, Monteros, Yerba Buena, Leales, Lamadrid y Aguilares resultaron afectadas, la mayor parte de los daños se concentró en las áreas rurales del este y sur de la provincia tucumana. EDET solicitó a los usuarios que extremen las precauciones y den aviso ante cualquier situación de peligro que detecten, manteniéndose alejados de las instalaciones eléctricas hasta la llegada del personal especializado. image Vientos fuertes en Jujuy y probabilidad de lluvias En el transcurso de las primeras horas de la mañana de hoy, en Jujuy también hubo reporte de vientos intensos en distintos puntos de la provincia, mientras que el SMN adelantó que se preve lluvias moderadas para gran parte de la jornada. En este sentido, los especialistas indicaron que para hoy se espera una máxima de 21°C, con cielo parcialmente nuboso y probabilidad de lluvias moderadas durante gran parte de la jornada. Cabe destacar que las precipitaciones iniciarían por la mañana del viernes en distintos sectores y podrían estar acompañadas por vientos fuertes. vientos fuertes en Jujuy

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







