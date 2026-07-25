sábado 25 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
25 de julio de 2026 - 17:33
Boxeo.

Gastón Edul perdió con Edu Aguirre en La Velada del Año 6

Gastón Edul cayó por decisión dividida frente a Edu Aguirre tras tres rounds intensos en La Cartuja de Sevilla, durante La Velada del Año 6.

+ Seguir en
Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Gastón Edul perdió con Edu Aguirre en La Velada del Año 6

Gastón Edul perdió con Edu Aguirre en La Velada del Año 6

El periodista argentino Gastón Edul perdió por decisión dividida frente al español Edu Aguirre en La Velada del Año 6. El combate se disputó en el estadio La Cartuja de Sevilla y se extendió durante tres asaltos marcados por la intensidad, la paridad y el desgaste físico.

Lee además
El insólito accidente que sufrió Gastón Edul en la previa de los Martín Fierro de Streaming.  
Farándula.

Qué le pasó a Gastón Edul en los Martín Fierro de Streaming: "Hace dos horas"
Clasificadosal Campeonato Nacional de Mayores de boxeo
Deportes.

Boxeo en Palpalá: quiénes son los campeones provinciales

El enfrentamiento entre los dos periodistas deportivos era uno de los cruces más esperados del evento organizado por Ibai Llanos. La rivalidad había crecido durante los días anteriores a partir de diferentes declaraciones, los careos y un pesaje cargado de tensión, en el que incluso se planteó la posibilidad de combatir sin casco.

Gastón Edul realizó una entrada cargada de simbolismo. El periodista apareció mientras sonaban las estrofas del Himno Nacional Argentino y utilizó una remera con una referencia a las Islas Malvinas. Su presentación fue acompañada por una fuerte reacción de los seguidores argentinos que observaban la transmisión.

Gastón Edul comenzó mejor el combate

Durante el primer asalto, Edul tomó la iniciativa y buscó imponer un ritmo elevado desde los segundos iniciales. El periodista argentino avanzó constantemente, ocupó el centro del cuadrilátero y trató de acortar la distancia para evitar que su rival pudiera aprovechar su mayor alcance.

Edu Aguirre se mostró cauteloso durante ese tramo, aunque logró responder con algunos golpes cuando encontró espacios. La intensidad de Gastón Edul le permitió cerrar un primer round competitivo, en el que llevó adelante gran parte de las acciones ofensivas.

El panorama comenzó a modificarse durante el segundo episodio. El periodista español hizo valer su ventaja de altura, encontró una mejor distancia y consiguió conectar golpes más claros. Edul, por su parte, debió recurrir a los abrazos en diferentes pasajes para cortar el ritmo y evitar los ataques de su adversario.

Edu Aguirre se quedó con el fallo de los jueces

El cansancio se hizo evidente en el tercer y último round. Ambos protagonistas redujeron la precisión y protagonizaron un cierre friccionado, con numerosos cruces a corta distancia y pausas provocadas por los abrazos.

A pesar del desgaste, ninguno dejó de buscar el resultado. Edul intentó avanzar durante los últimos segundos, mientras que Edu Aguirre procuró mantener la distancia y responder con golpes rectos. El sonido de la campana confirmó que la definición quedaría en manos de los jueces.

Finalmente, cuatro integrantes del jurado consideraron ganador al representante español y uno le otorgó la victoria al periodista de TyC Sports. De esta manera, Edu Aguirre se impuso por decisión dividida tras completar los tres asaltos programados.

El resultado puso fin a uno de los enfrentamientos que más expectativa había generado en La Velada del Año 6. A pesar de la derrota, el argentino recibió el reconocimiento del público por su entrega y por sostener un combate equilibrado hasta el cierre.

El evento desarrollado en La Cartuja reunió a miles de espectadores y combinó combates entre personalidades de internet, periodistas y creadores de contenido con presentaciones musicales en vivo. Podés consultar todas las noticias deportivas nacionales e internacionales en TodoJujuy.com.

Tags: Gastón Edul, Edu Aguirre, La Velada del Año 6, Ibai Llanos, boxeo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué le pasó a Gastón Edul en los Martín Fierro de Streaming: "Hace dos horas"

Boxeo en Palpalá: quiénes son los campeones provinciales

El impactante nocaut de un boxeador jujeño en Salta

Dos jujeños campeones en el Torneo Regional de Mayores de boxeo

Las más leídas

El Municipiode San Salvador de Jujuy explicó la situación del transporte y el ingreso deSanta Ana video
Jujuy.

El Municipio de San Salvador de Jujuy explicó la situación del transporte y el ingreso de Santa Ana

Facultad de Ciencias Agrarias.
UNJU.

Últimos días para anotarse en dos carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias: los detalles

Insólitorobo a un camionero en Palpalá (Foto generada con IA)
Policiales.

Insólito robo en Palpalá: le sustrajeron $3,5 millones a un camionero

El truco para eliminar las manchas de lavandina de la ropa con un solo ingrediente.
Sociedad.

El truco para eliminar las manchas de lavandina de la ropa con un solo ingrediente

Accidentes en moto en Jujuy (imagen creada con IA).
Datos.

Accidentes en Jujuy en 2026: más de la mitad de los muertos circulaban en moto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel