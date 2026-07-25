Gastón Edul perdió con Edu Aguirre en La Velada del Año 6

El periodista argentino Gastón Edul perdió por decisión dividida frente al español Edu Aguirre en La Velada del Año 6. El combate se disputó en el estadio La Cartuja de Sevilla y se extendió durante tres asaltos marcados por la intensidad, la paridad y el desgaste físico.

Farándula. Qué le pasó a Gastón Edul en los Martín Fierro de Streaming: "Hace dos horas"

El enfrentamiento entre los dos periodistas deportivos era uno de los cruces más esperados del evento organizado por Ibai Llanos . La rivalidad había crecido durante los días anteriores a partir de diferentes declaraciones, los careos y un pesaje cargado de tensión, en el que incluso se planteó la posibilidad de combatir sin casco.

Gastón Edul realizó una entrada cargada de simbolismo. El periodista apareció mientras sonaban las estrofas del Himno Nacional Argentino y utilizó una remera con una referencia a las Islas Malvinas . Su presentación fue acompañada por una fuerte reacción de los seguidores argentinos que observaban la transmisión.

Durante el primer asalto, Edul tomó la iniciativa y buscó imponer un ritmo elevado desde los segundos iniciales. El periodista argentino avanzó constantemente, ocupó el centro del cuadrilátero y trató de acortar la distancia para evitar que su rival pudiera aprovechar su mayor alcance.

Edu Aguirre se mostró cauteloso durante ese tramo, aunque logró responder con algunos golpes cuando encontró espacios. La intensidad de Gastón Edul le permitió cerrar un primer round competitivo, en el que llevó adelante gran parte de las acciones ofensivas.

El panorama comenzó a modificarse durante el segundo episodio. El periodista español hizo valer su ventaja de altura, encontró una mejor distancia y consiguió conectar golpes más claros. Edul, por su parte, debió recurrir a los abrazos en diferentes pasajes para cortar el ritmo y evitar los ataques de su adversario.

"Edu Aguirre":

Porque venció a Gastón Edul en #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/Cw1zzQzTKd — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 25, 2026

Edu Aguirre se quedó con el fallo de los jueces

El cansancio se hizo evidente en el tercer y último round. Ambos protagonistas redujeron la precisión y protagonizaron un cierre friccionado, con numerosos cruces a corta distancia y pausas provocadas por los abrazos.

A pesar del desgaste, ninguno dejó de buscar el resultado. Edul intentó avanzar durante los últimos segundos, mientras que Edu Aguirre procuró mantener la distancia y responder con golpes rectos. El sonido de la campana confirmó que la definición quedaría en manos de los jueces.

Finalmente, cuatro integrantes del jurado consideraron ganador al representante español y uno le otorgó la victoria al periodista de TyC Sports. De esta manera, Edu Aguirre se impuso por decisión dividida tras completar los tres asaltos programados.

El resultado puso fin a uno de los enfrentamientos que más expectativa había generado en La Velada del Año 6. A pesar de la derrota, el argentino recibió el reconocimiento del público por su entrega y por sostener un combate equilibrado hasta el cierre.

El evento desarrollado en La Cartuja reunió a miles de espectadores y combinó combates entre personalidades de internet, periodistas y creadores de contenido con presentaciones musicales en vivo. Podés consultar todas las noticias deportivas nacionales e internacionales en TodoJujuy.com.

Tags: Gastón Edul, Edu Aguirre, La Velada del Año 6, Ibai Llanos, boxeo