Gimnasia (J) vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Gimnasia (J) recibe el próximo domingo 21 de septiembre a Agropecuario Argentino por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 18:00 (hora Argentina) en el estadio 23 de Agosto.

Así llegan Gimnasia (J) y Agropecuario Argentino Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional Gimnasia (J) cayó 0 a 1 ante Nueva Chicago en el República de Mataderos. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional Agropecuario Argentino llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Gimnasia (Mendoza). Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 3 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 2 triunfos y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminaron igualando en 1. El árbitro encargado de dirigir el partido será Álvaro Carranza.

Fechas y rivales de Gimnasia (J) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 33: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 33: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia (J) y Agropecuario Argentino, según país Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela: 17:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







