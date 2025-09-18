jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 08:10
B Nacional

Gimnasia (J) vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional

Todo lo que tienes que saber en la previa de Gimnasia (J) vs Agropecuario Argentino. El duelo, a disputarse en el estadio 23 de Agosto el domingo 21 de septiembre, comenzará a las 18:00 (hora Argentina) y será dirigido por Álvaro Carranza.

Gimnasia (J) vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Gimnasia (J) recibe el próximo domingo 21 de septiembre a Agropecuario Argentino por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 18:00 (hora Argentina) en el estadio 23 de Agosto.

Así llegan Gimnasia (J) y Agropecuario Argentino

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia (J) cayó 0 a 1 ante Nueva Chicago en el República de Mataderos. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 3 goles a sus oponentes y le han marcado 2 en su portería .

Últimos resultados de Agropecuario Argentino en partidos de la Primera Nacional

Agropecuario Argentino llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Gimnasia (Mendoza). Ha ganado 3 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 10 goles y le han anotado 3 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 2 triunfos y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 19 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminaron igualando en 1.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Álvaro Carranza.


Fechas y rivales de Gimnasia (J) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 33: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Agropecuario Argentino en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 33: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia (J) y Agropecuario Argentino, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

