Gimnasia (J) vs Chaco For Ever: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

El juego entre Gimnasia (J) y Chaco For Ever se disputará el próximo domingo 17 de agosto por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional en el estadio 23 de Agosto.

Así llegan Gimnasia (J) y Chaco For Ever Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Gimnasia (J) en partidos de la Primera Nacional En la fecha anterior, Gimnasia (J) se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Mitre (SE). Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 3 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Chaco For Ever en partidos de la Primera Nacional Chaco For Ever cayó 0 a 2 ante Gimnasia (Mendoza). En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 3 goles a favor, ha recibido 4 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Chaco For Ever lo ganó por 2 a 1. El árbitro seleccionado para el encuentro será Joaquín Gil.

Fechas y rivales de Gimnasia (J) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Chaco For Ever en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

