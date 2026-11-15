Gimnasia de Jujuy jugará con Deportivo Madryn en cuartos del Reducido: cómo quedan los cruces

Gimnasia de Jujuy consiguió su clasificación a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional tras vencer 2-0 a Almirante Brown durante la noche del sábado en el Estadio 23 de Agosto. Con el pase asegurado, el Lobo se cruzará en cuartos de final ante Deportivo Madryn.
Sin embargo, los cruces todavía no están confirmados de manera definitiva. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá resolver qué sucederá con el encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, que fue suspendido. La decisión podría modificar la clasificación y, en consecuencia, los enfrentamientos de cuartos de final.
Gimnasia de Jujuy enfrentará a Deportivo Madryn
De mantenerse los resultados actuales, el Lobo deberá enfrentar a Deportivo Madryn en una serie de ida y vuelta por un lugar en las semifinales del Reducido. A diferencia de la instancia anterior, Gimnasia de Jujuy no contaría con ventaja deportiva frente al conjunto de Puerto Madryn, ya que Atlanta se encuentra mejor ubicado en el orden de clasificación.
Esto significa que el equipo jujeño disputaría el primer encuentro en el Estadio 23 de Agosto, mientras que la revancha se jugaría en la cancha de Atlanta.
Además, en caso de que la serie termine igualada en el marcador global después de los 180 minutos, será Deportivo Madryn el equipo que avance a las semifinales, debido a su ventaja deportiva.
Cómo se ordenan los ocho equipos clasificados
Tristán Suárez ocupa el primer lugar por haber disputado la final por el primer ascenso. Los otros siete equipos se ordenan según la posición con la que accedieron al Reducido desde sus respectivos grupos. Este orden determina los enfrentamientos de cuartos de final y qué equipos cuentan con ventaja deportiva. De mantenerse la clasificación actual, el orden sería el siguiente:
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Tristán Suárez
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Atlanta
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Deportivo Morón
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Deportivo Madryn
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Gimnasia de Jujuy
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Colón
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Ciudad de Bolívar
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Gimnasia y Tiro de Salta
En esta instancia comienza la modalidad de partidos de ida y vuelta. El segundo encuentro se disputa en el estadio del equipo mejor ubicado en la tabla general. La ventaja deportiva también continúa vigente: si el resultado global termina empatado después de los dos partidos, avanzará a semifinales el conjunto que tenga una mejor posición en la clasificación.
Cómo quedan los cruces de cuartos de final del Reducido
Con los resultados registrados hasta el momento, y a la espera de la resolución del Tribunal de Disciplina, los enfrentamientos quedarían de la siguiente manera:
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Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro de Salta
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Atlanta vs. Ciudad de Bolívar
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Deportivo Morón vs. Colón
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Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Jujuy
A partir de los cuartos de final, las series se disputan en partidos de ida y vuelta, con la particularidad de que el equipo mejor ubicado define como local. También continúa vigente la ventaja deportiva: si después de ambos encuentros el marcador global termina igualado, avanzará a semifinales el conjunto que tenga una mejor posición en la clasificación.
El fallo de AFA que definirá los cruces del Reducido
Aunque ya se conocen los posibles enfrentamientos, todavía resta una decisión importante para definir cómo continuará el Reducido. Durante esta semana, el Tribunal de Disciplina de AFA deberá pronunciarse sobre el partido suspendido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú.
La resolución será determinante para conocer si se mantiene la clasificación de Deportivo Madryn o si se producen modificaciones en el cuadro de cuartos de final.
Por ese motivo, Gimnasia de Jujuy deberá esperar la confirmación oficial antes de conocer definitivamente a su próximo rival en la lucha por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.
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