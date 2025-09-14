domingo 14 de septiembre de 2025

14 de septiembre de 2025 - 15:41
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy perdió 1 a 0 ante Nueva Chicago

El equipo conducido por Matías Módolo no pudo traer el triunfo a Jujuy y le convirtieron en la última jugada del partido.

Federico Franco
Por  Federico Franco
image
Por su parte, el único puntero de la Zona B de la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, jugará este lunes a las 15.30 de visitante ante Agropecuario.

image

Pese a que insistió, los dirigidos por Matías Módolo no pudieron volver a la senda del triunfo, ya que vienen de perder en condición de visitante ante el Lobo mendocino también por 1 a 0. En el minuto 95', Ortiz puso el triunfo para el Torito de Mataderos.

Ahora, recibirán por la fecha 32 a Agropecuario el próximo domingo 21 de septiembre desde las 16 horas en el estadio 23 de Agosto. Las últimas dos fecha de la primera ronda, las jugará ante San Telmo de visitante y contra Chacarita de local.

