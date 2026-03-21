sábado 21 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de marzo de 2026 - 21:08
Deportes.

Gimnasia de Jujuy perdió 3 a 0 ante Tristán Suárez

El Lobo fue superado como visitante y terminó con un jugador menos tras la expulsión de Nicolás Dematei.

Por  Federico Franco
El equipo dirigido por Hernán Pellerano llegaba con confianza tras vencer a Colegiales y sumar tres triunfos en cuatro presentaciones, pero no pudo sostener su buen momento.

El local abrió el marcador a los 21 minutos del primer tiempo con gol de Jonathan Berón. En el complemento, Tristán Suárez amplió la ventaja a los 37 minutos con un penal convertido por Maximiliano Álvarez.

Sobre el cierre del partido, a los 43 minutos, Maximiliano Luayza también marcó desde el punto penal para sellar el 3 a 0 definitivo.

La situación se complicó aún más para Gimnasia cuando a los 42 minutos del segundo tiempo Nicolás Dematei fue expulsado con roja directa, dejando al equipo con diez jugadores en los minutos finales.

Con este resultado, el Lobo corta su racha positiva y deberá reponerse rápidamente en la próxima fecha para no perder terreno en el campeonato.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
