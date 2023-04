Fútbol.. Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Maipú: horario, formación, tv

El encuentro iniciará a las 17 horas y será transmitido por TyC Sports Play y televisado por la pantalla de Canal 4.

Gimnasia (J) 2-0 Villa Dálmine | Primera Nacional | Fecha 8 (Zona B)

Posible formación de Gimnasia de Jujuy

La única duda que presentaría el plantel dirigido por Mario Gómez, pasa por el regreso al once inicial de Fernando Brandán, quién sumó 40 minutos en el último choque de local en el Estadio 23 de Agosto. El ex All Boys, en caso de jugar desde el comienzo, reemplazaría a Leandro González.

El Lobo saldría a enfrentar a Deportivo Maipú con: Cristian Lucchetti; Álvaro Cazula, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández, Guillermo Cosaro; Lucas Chiozza, Hugo Soria, Francisco Maidana, Brandán o González; Abel Argañaraz y Juan Manuel Tévez.

Los otros convocados son: Julio Chiarini, Esteban González, Axel Abet, Nahuel Casasola, Fernando Barrientos, Jorge Juárez, Lucas Rebecchi y Gonzalo Rodríguez.

Formación probable de Deportivo Maipú

El equipo dirigido por Luis García viene de ganarle a Ferro por 1-0, y en este encuentro podrá contar nuevamente con Gonzalo Klusener, por lo que el delantero podría arrancar el cotejo en lugar de Imanol Enríquez.

De esta forma, el probable once de Maipú sería: Juan Pablo Cozzani; Santiago Moyano, Felipe Coronel, Imanol González, Guillermo Ferracuti; Marcelo Eggel, Fausto Montero, Agustín Manzur, Luciano Herrera; Santiago González y Klusener.

Mirá los números en la previa de Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Maipú

