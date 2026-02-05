Gimnasia (Mendoza) vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

El duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura se jugará el próximo domingo 8 de febrero a las 22:15 (hora Argentina).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura se jugará el próximo domingo 8 de febrero a las 22:15 (hora Argentina).
Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.
Gimnasia (Mendoza) no quiere lamentar otra caída: 0 a 4 finalizó su partido frente a Unión. En las 2 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 1. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 5.
Instituto sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Lanús..
En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de abril, en Primera Fase del torneo Nacional 1983, y Gimnasia (Mendoza) resultó vencedor por 1 a 0.
El árbitro designado para el encuentro es Luis Lobo Medina.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.