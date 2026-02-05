jueves 05 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de febrero de 2026 - 08:35
Liga Profesional

Gimnasia (Mendoza) vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Te contamos la previa del duelo Gimnasia (Mendoza) vs Instituto, que se enfrentarán en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie el próximo domingo 8 de febrero a las 22:15 (hora Argentina). Luis Lobo Medina será el árbitro del partido.

Gimnasia (Mendoza) vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura se jugará el próximo domingo 8 de febrero a las 22:15 (hora Argentina).

Lee además
velez vs boca juniors: previa, horario y como llegan para la fecha 4 del apertura

Vélez vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura
se enfrentan racing club y argentinos juniors por la fecha 4

Se enfrentan Racing Club y Argentinos Juniors por la fecha 4

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Instituto

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura

Gimnasia (Mendoza) no quiere lamentar otra caída: 0 a 4 finalizó su partido frente a Unión. En las 2 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 1. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 5.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Lanús..

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de abril, en Primera Fase del torneo Nacional 1983, y Gimnasia (Mendoza) resultó vencedor por 1 a 0.

El árbitro designado para el encuentro es Luis Lobo Medina.


Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Talleres: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Gimnasia: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Independiente: 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Boca Juniors: 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Atlético Tucumán: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs San Lorenzo: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Unión: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Estudiantes (RC): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
Horario Gimnasia (Mendoza) e Instituto, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vélez vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Se enfrentan Racing Club y Argentinos Juniors por la fecha 4

Rosario Central visita a Aldosivi por la fecha 4

Huracán vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Sarmiento vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

Las más leídas

Terrible vuelco de un auto en la curva de la muerte: el conductor se salvó de milagro video
Accidente.

Terrible vuelco de un auto en la "curva de la muerte": el conductor se salvó de milagro

Imagen ilustrativa.
Ahora.

Abrieron el Paso de Jama: hasta qué hora

Jueves de Compadres (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Tiempo.

El Jueves de Compadres llega con alerta amarilla por tormentas

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años video
Justicia.

Juicio por femicidio: Jairo Guerrero intentó violentar a Tamara Fierro cuando ella tenía 16 años

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas video
Consumo.

Jueves de Compadres en Jujuy: cuánto cuesta hacer un asado para 10 personas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel