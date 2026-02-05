Gimnasia (Mendoza) vs Instituto: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 4 del Apertura se jugará el próximo domingo 8 de febrero a las 22:15 (hora Argentina).

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Instituto Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) no quiere lamentar otra caída: 0 a 4 finalizó su partido frente a Unión. En las 2 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado y perdió 1. Pudo marcar 1 gol y ha recibido 5.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura Instituto sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 2 a 2 con Lanús..

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de abril, en Primera Fase del torneo Nacional 1983, y Gimnasia (Mendoza) resultó vencedor por 1 a 0. El árbitro designado para el encuentro es Luis Lobo Medina.

Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Talleres: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Gimnasia: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente: 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Boca Juniors: 28 de febrero - 17:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Defensa y Justicia: 5 de marzo - 18:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlético Tucumán: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs San Lorenzo: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Unión: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Estudiantes (RC): 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina) Horario Gimnasia (Mendoza) e Instituto, según país Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas

Colombia y Perú: 20:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas

Venezuela: 21:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.