Gimnasia (Mendoza) vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El próximo martes 27 de enero, a partir de las 20:00 (hora Argentina), San Lorenzo visita a Gimnasia (Mendoza) en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del Apertura.

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y San Lorenzo El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos del Apertura Gimnasia (Mendoza) ganó su último duelo ante Central Córdoba (SE) por 1 a 0.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura San Lorenzo llega a este encuentro tras perder 2 a 3 ante Lanús.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 18 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Nacional 1984, y firmaron un empate en 1.

Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Unión: 2 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Instituto: 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Talleres: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Gimnasia: 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Independiente: 24 de febrero - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 3: vs Central Córdoba (SE): 31 de enero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Huracán: 8 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Unión: 13 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Estudiantes (RC): 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Instituto: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina) Horario Gimnasia (Mendoza) y San Lorenzo, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas

Colombia y Perú: 18:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas

Venezuela: 19:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







