Gimnasia vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Apertura

El duelo entre Gimnasia y Estudiantes correspondiente a la fecha 5 se disputará en el estadio el Bosque desde las 17:00 (hora Argentina), el domingo 15 de febrero.

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Gimnasia buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Barracas Central. Suma 1 partido sin ganar y en 2 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 5 a sus rivales.

Estudiantes venció en casa a Dep. Riestra por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1 y ha empatado 2. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 2 en su arco.

Hasta ahora, los equipos lograron distintos resultados al jugar como local o visitante. Gimnasia pisa fuerte como local: suma 2 juegos invicto en el estadio Juan Carmelo Zerillo. La victoria fuera de casa no se viene dando para Estudiantes. Tan solo ha llegado a igualar en los 2 partidos jugados como visitante.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de diciembre, en Semifinal del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Estudiantes.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Yael Falcón Pérez.

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura

Fecha 6: vs Gimnasia (Mendoza): 20 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Rosario Central: 25 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tigre: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Argentinos Juniors: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Banfield: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Apertura

Fecha 6: vs Sarmiento: 20 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newell`s: 25 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Vélez: 2 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Platense: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lanús: 13 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Horario Gimnasia y Estudiantes, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

