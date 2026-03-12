Gimnasia vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Gimnasia e Independiente Riv. (M) se disputará el próximo domingo 15 de marzo por la fecha 11 del Apertura, a partir de las 15:15 (hora Argentina) en el Bosque.

Así llegan Gimnasia y Independiente Riv. (M) En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura Gimnasia ganó por 2-1 el juego pasado ante Banfield. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Apertura Independiente Riv. (M) cayó 1 a 2 ante Barracas Central. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria e igualó 3 veces. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Independiente Riv. (M) lo ganó por 1 a 0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer.

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlético Tucumán: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura Fecha 11: vs Gimnasia: 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Rosario Central: 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia e Independiente Riv. (M), según país Argentina y Chile (Santiago): 15:15 horas

Colombia y Perú: 13:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:15 horas

Venezuela: 14:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.