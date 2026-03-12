Gimnasia vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Apertura

El juego entre Gimnasia e Independiente Riv. (M) se disputará el próximo domingo 15 de marzo por la fecha 11 del Apertura, a partir de las 15:15 (hora Argentina) en el Bosque.
En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.
Gimnasia ganó por 2-1 el juego pasado ante Banfield. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria, perdió 1 encuentro y empató 2. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 6.
Independiente Riv. (M) cayó 1 a 2 ante Barracas Central. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria e igualó 3 veces. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 18 de julio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Independiente Riv. (M) lo ganó por 1 a 0.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Leandro Rey Hilfer.
