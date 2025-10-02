jueves 02 de octubre de 2025

2 de octubre de 2025 - 12:13
Liga Profesional

Godoy Cruz vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Godoy Cruz y Independiente. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Andrés Gariano.

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Godoy Cruz e Independiente, por la fecha 11 del Clausura, se jugará el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 14:30 horas, en el estadio el Mundialista de Mendoza.

Así llegan Godoy Cruz y Independiente

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura

Godoy Cruz quiere recuperar tras sufrir una derrota contra San Lorenzo por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 6 en su arco.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente viene de empatar 0-0 ante Racing Club. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 3 partidos y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 1 gol y le han marcado 2 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 2 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 29 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Independiente quien ganó 4 a 0.

Andrés Gariano es el elegido para dirigir el partido.

¿Dónde ver el partido entre Godoy Cruz y Independiente en VIVO?
Sigue toda la acción del duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura a través de ESPN Premium.
Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 12 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Godoy Cruz: 5 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Lanús: 12 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Godoy Cruz e Independiente, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

