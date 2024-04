Gran Hermano: qué enfermedad tiene Furia

En medio de la conmoción y las diversas interpretaciones que circularon en las redes sociales, colegas de Telefe proporcionaron más detalles sobre la situación actual de Furia y los factores que motivaron a la producción a tomar esta determinación.

“Hace unos días que Furia no se sentía bien, por lo que le hicieron unos estudios que arrojaron que tenía una infección urinaria, hay ciertos valores que no le dieron bien, por lo que necesitan chequearlo fuera de la casa”, comunicaron en el noticiero del canal que emite el reality. A su vez, afirmaron que se tomarán las medidas necesarias para no alterar la dinámica del juego: “Esta situación no va a romper el aislamiento”.

Santiago del Moro anunció la salida de Furia para que se realice unos exámenes médicos.

Es importante resaltar que Juliana es una de las pocas concursantes que continúan en competencia, ya que ha estado presente desde el inicio del programa, siendo, sin lugar a dudas, la más destacada en popularidad. Genera tanto admiración como críticas con cada una de sus acciones.

La palabra de Furia en Gran Hermano

Posteriormente, se presentaron algunos clips donde la concursante abordaba el tema de su salud. Se compartió una conversación que tuvo semanas atrás durante una cena con el resto de los participantes, en la cual mencionaba su estado de salud de manera sarcástica. “Como me votaron tanto, me hicieron enfermar la pancita”, le decía a sus compañeros, mientras se quejaba porque tenía que hacer ayuno.

Más tarde, durante la emisión del noticiero de mediodía, transmitieron en vivo desde la casa, donde se observaba a Juliana realizando la prueba de liderazgo. Aprovecharon la ocasión para desmentir los rumores que sugerían que la participante estaba postrada en la cama. Al mismo tiempo, su hermana Georgina, conocida como “Coy”, optó por transmitir cierta sensación de calma a los seguidores del programa. Lo hizo a través del canal de Instagram llamado “Furioneta”, destinado a los fanáticos del programa, intentando calmar la situación.

"Gracias por todos los mensajes de amor para Furia", expresó la hermana de Furia a los fanáticos.

“Gracias por todos los mensajes de amor para Furia”, comenzó la hermana mayor de las Scaglione. Continuó diciendo: “¡Está todo bien! ¡Furia está más fuerte que nunca!”, dijo con firmeza, al tiempo que desechaba los rumores sobre un posible embarazo de su hermana. “No voy a ser tía”.

Según lo averiguado por colegas de Teleshow, los exámenes se llevaron a cabo debido a una infección del tracto urinario que experimentó la concursante. Dado que los resultados no fueron los esperados, el equipo médico determinó la necesidad de realizar un estudio más detallado, el cual, debido a su complejidad, deberá llevarse a cabo en una instalación médica externa a la casa.

La producción guarda bajo siete llaves la hora y la manera en la que se realizará el traslado de Furia.

La incógnita que queda por resolver es cómo la producción logrará sacar a Furia de la casa. Tan pronto como el asunto se hizo público, los seguidores expresaron su intención de acercarse a la casa de Martínez, donde se lleva a cabo el programa. Por esta razón, mantienen en secreto absoluto la hora y el método del traslado. Si todo procede según lo planeado, habrá que aguardar hasta la gala de esta noche, en la cual Santiago del Moro revelará detalles sobre la participante más controvertida.