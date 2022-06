"Fue una noche muy difícil, que uno no quiere recordar pero con ímpetu y amor a la patria hay que recordarla porque fue el último día que flameó la bandera Argentina en la tierra de Malvinas . Fue una noche donde por asalto fue tomado el batallón", le comentó a Canal 4.

Recordó que ya se había manifestado la rendición pero su comandante no acató a esa orden y dijo: "Yo no me muevo de mi posición hasta el último hombre, hasta la última munición". Entonces, ese batallón se quedó 12 horas combatiendo tras la rendición.

En ese sentido, comentó: "Se siente dolor, mucha pena por no poder haber concluido la misión por la que habíamos sido designados. Es mucho dolor pero a la vez orgullosos, porque dentro de nuestras posibilidad se combatió como nadie más lo podía hacer".

Miguel Ángel Lucena 22.jpg Miguel Ángel Lucena y su historia en la Guerra de Malvinas.

"Malvinas no tiene nada que ver con la represión militar"

Sobre el momento en el que tuvieron que rendirse aseguró: "Nos fuimos con la frente en alto, estamos convencidos que lo que se hizo fue necesario", y agregó que el Batallón 5 fue llamado "El Batallón del Infierno".

"Por Malvinas se va a luchar toda la vida, hasta mi último día. Si hoy nos vuelven a llamar, yo creo que nadie diría que no. Lo puedo asegurar. Por cualquier causa, el veterano de guerra sigue prendido a su deber en la patria", añadió Miguel Ángel Lucena.

"En el primer bombardeo, murió uno de mis soldados. Yo era jefe y tenía a 32 soldados a mi cargo, cuando llegué tenía 19 años y ahí cumplí los 20", señaló y por último expresó que "en Argentina hubo una desmalvinización cuando volvimos, pasaron muchos años para que el pueblo de Argentina sepa diferenciar, Malvinas no tiene nada que ver con la represión militar".