Gustavo Sofovich quedó demorado por un accidente de tránsito en Palermo

El productor televisivo y teatral Gustavo Sofovich quedó involucrado en un particular procedimiento realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en la esquina de Figueroa Alcorta y Salguero , ubicada en el barrio porteño de Palermo.

De acuerdo con el relato que el propio Sofovich brindó durante una entrevista con Eduardo Feinmann en radio Mitre, la situación se desencadenó a partir de un episodio relacionado con una moto .

“Me levanté a las cinco de la mañana, como todos los días. Como no tenía yogur en mi casa, me fui a la estación de servicio de Salguero y Libertador a comprar dos yogures. Vengo por Salguero, doblando por Martín Coronado, y una moto me trata de pasar sobre el lado derecho” , detalló el productor.

En medio de la situación, se produjo un choque que hizo que la mujer que iba de acompañante en la moto cayera al asfalto. Ante lo ocurrido, el propio Sofovich se comunicó de inmediato con los servicios de emergencia para solicitar asistencia para la joven de 23 años, quien debió ser trasladada al Hospital Rivadavia a raíz de los politraumatismos sufridos.

A partir de entonces, alrededor de las 5:15, se desplegó un particular operativo policial en pleno Palermo. Sofovich contó que los agentes le indicaron que permaneciera dentro de su vehículo durante más de dos horas, aparentemente debido a que a esa hora no había peritos ni funcionarios judiciales disponibles para intervenir. Una situación llamativa si se tiene en cuenta que se trata de una capital con más de tres millones de habitantes.

La situación comenzó a resolverse después de que el productor brindara una entrevista radial en la que contó lo sucedido: los efectivos le impedían salir del vehículo, incluso cuando intentaba acercarse a los periodistas que se habían trasladado hasta el lugar para informar sobre el accidente de tránsito.

La inusual actitud de una funcionaria porteña

A esto se sumó la intervención de una funcionaria porteña que, vestida con un chaleco fucsia y teléfono celular en mano, protagonizó una llamativa escena alrededor del auto del empresario, como si se tratara de un prófugo buscado por la Justicia y no de un ciudadano involucrado en un accidente vial menor. La situación ocurrió frente a las cámaras de los canales de televisión, que para ese momento ya realizaban transmisiones en vivo desde el lugar.

Tobías, quien estaba al mando de la motocicleta, brindó una versión coincidente con la de Sofovich sobre lo ocurrido y llevó tranquilidad al señalar: “Está todo bien, no pasó nada”.

A los dos se les practicaron pruebas de alcoholemia, cuyos resultados fueron negativos. Sofovich aseguró que no consume alcohol y que acostumbra comenzar sus mañanas a esa hora para hacer actividad física, por lo que su presencia allí se correspondía con su rutina cotidiana. No surgió ningún indicio que justificara las sospechas de los agentes que participaron del amplio operativo.

Finalmente, alrededor de las 8 de la mañana, y después de completar los controles correspondientes —un procedimiento que se extendió durante casi tres horas—, las personas involucradas en el accidente quedaron en libertad y pudieron abandonar el lugar.