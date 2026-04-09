Habilitaron el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba en un vuelo: hay vuelos demorados

Momentos de tensión se vivieron este jueves 9 de abril en el aeropuerto de Jujuy, ubicado en Perico, cuando un avión de Flybondi que debía partir hacia Buenos Aires fue evacuado tras una presunta amenaza de bomba . A raíz del procedimiento, el aeropuerto permaneció cerrado pero ya quedo habilitado. Además hay vuelos demorados en partidas y arribos.

Perico. Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: "Dijo que iban a explotar todos", el relato de una pasajera

De acuerdo con la información preliminar, la alerta obligó a interrumpir la operatoria habitual y a desplegar un fuerte operativo de seguridad en la terminal aérea. En el lugar trabajaron Bomberos, SAME y personal policial, mientras que también se dispuso un corte total momentáneo sobre la ruta nacional 66 , a la altura del acceso al aeropuerto el cual ya está normalizado.

Según Aeropuertos Argentina, esta es la situación de los vuelos en partidas y arribos desde el aeropuerto de Jujuy: (actualizar información en el siguiente link https://www.aeropuertosargentina.com/es/vuelos)

PARTIDAS

ARRIBOS

ARRIBOS

Una frase dentro del avión habría originado la alarma

Según el relato de una pasajera a TodoJujuy, el episodio se habría originado por un comentario realizado dentro de la aeronave. “Subió medio enojado, por un tema con el equipaje, y dijo algo como ‘vamos a explotar todos ahora’”, contó la mujer, al describir lo que le transmitieron sobre lo ocurrido.

Ese comentario, que habría sido interpretado como una amenaza, activó el protocolo de seguridad aeroportuaria y obligó a evacuar el avión. Hasta el momento, no se informó oficialmente si la amenaza tenía fundamento real, aunque trascendió que una persona fue demorada tras el episodio.

Pasajeros varados y check-in cerrado

La situación generó incertidumbre entre quienes debían viajar durante la tarde. Una pasajera que tenía previsto volar a Buenos Aires señaló que no tenía confirmación sobre la salida de su vuelo y explicó que el check-in permanecía cerrado mientras se desarrollaba el operativo. También indicó que la aeronave involucrada llevaba alrededor de 170 pasajeros.