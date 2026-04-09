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9 de abril de 2026 - 18:20
Perico.

Habilitaron el aeropuerto de Jujuy tras la amenaza de bomba en un vuelo: hay vuelos demorados

El aeropuerto internacional Horacio Guzmán estuvo cerrado este jueves de manera preventiva luego de que se activara un protocolo por una presunta amenaza de bomba en un vuelo de Flybondi.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Aeropuerto cerrado por amenaza de bomba.

Aeropuerto cerrado por amenaza de bomba.

Momentos de tensión se vivieron este jueves 9 de abril en el aeropuerto de Jujuy, ubicado en Perico, cuando un avión de Flybondi que debía partir hacia Buenos Aires fue evacuado tras una presunta amenaza de bomba. A raíz del procedimiento, el aeropuerto permaneció cerrado pero ya quedo habilitado. Además hay vuelos demorados en partidas y arribos.

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De acuerdo con la información preliminar, la alerta obligó a interrumpir la operatoria habitual y a desplegar un fuerte operativo de seguridad en la terminal aérea. En el lugar trabajaron Bomberos, SAME y personal policial, mientras que también se dispuso un corte total momentáneo sobre la ruta nacional 66, a la altura del acceso al aeropuerto el cual ya está normalizado.

PARTIDAS

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ARRIBOS

ARRIBOS

Una frase dentro del avión habría originado la alarma

Según el relato de una pasajera a TodoJujuy, el episodio se habría originado por un comentario realizado dentro de la aeronave. “Subió medio enojado, por un tema con el equipaje, y dijo algo como ‘vamos a explotar todos ahora’”, contó la mujer, al describir lo que le transmitieron sobre lo ocurrido.

Ese comentario, que habría sido interpretado como una amenaza, activó el protocolo de seguridad aeroportuaria y obligó a evacuar el avión. Hasta el momento, no se informó oficialmente si la amenaza tenía fundamento real, aunque trascendió que una persona fue demorada tras el episodio.

Pasajeros varados y check-in cerrado

La situación generó incertidumbre entre quienes debían viajar durante la tarde. Una pasajera que tenía previsto volar a Buenos Aires señaló que no tenía confirmación sobre la salida de su vuelo y explicó que el check-in permanecía cerrado mientras se desarrollaba el operativo. También indicó que la aeronave involucrada llevaba alrededor de 170 pasajeros.

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