martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 20:10
Policiales.

Hallaron un cadáver en el dique Los Alisos

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial ubicada en el barrio Alto Comedero y aún no pudo ser identificado.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Dique Los Alisos.

Dique Los Alisos.

Según información de la Policía aportada a TodoJujuy.com, el cuerpo fue encontrado alrededor de las 8 por el sereno del lugar, quien dio aviso inmediato a las autoridades. Al arribar al sitio, los efectivos constataron la presencia de un hombre sin vida en inmediaciones de los recursos hídricos del dique.

Hasta el momento, la identidad de la persona no pudo ser confirmada. El cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Alto Comedero para la correspondiente autopsia y pericias forenses que permitan establecer tanto la identidad como las causas de la muerte.

Las primeras informaciones indican que se trataría de un masculino, aunque no se difundieron más detalles. La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales y policiales de la provincia.

