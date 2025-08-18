lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 18:32
Conflicto.

Hamas aceptó una propuesta de alto el fuego por 60 días en Gaza

El acuerdo también incluye el intercambio de rehenes y prisioneros, además del ingreso de ayuda humanitaria.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Además, el acuerdo estipula que Hamás liberaría a la mitad de los rehenes israelíes aún cautivos, en tandas, como parte de una estrategia escalonada hacia una solución más amplia.

Este movimiento se produce en medio de crecientes manifestaciones en Israel, donde la presión interna por un avance en el conflicto es cada vez mayor. Muchos demandan el regreso de los cautivos y el fin de la guerra.

Conflicto entre Israel y Palestina.

Hasta ahora, el Gobierno de Israel no ha dado una respuesta oficial a la propuesta. El primer ministro Benjamin Netanyahu y otros funcionarios han mantenido una postura firme, exigiendo la liberación total de los rehenes y el desarme completo de Hamás.

Contexto humanitario y político

  • La guerra en Gaza, que ya lleva casi dos años, ha dejado un saldo devastador, con decenas de miles de víctimas civiles y una crisis humanitaria profunda.

  • El plan mediado busca contener la escalada y abrir espacios para asistencia y negociaciones de fondo.

  • Aún no está claro si el alto el fuego podría derivar en un cese definitivo de hostilidades o si solo funcionará como una pausa estratégica.

