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13 de abril de 2026 - 16:57
Policiales.

Horror en Chaco: un hombre mató a un amigo en su cumpleaños y lo confesó en un video

El hecho ocurrió en una vivienda de Resistencia. El acusado aseguró a través de un video en redes sociales que actuó en defensa propia.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Escalante está acusado de matar en su cumpleaños a Jonatan Romero, de 30 años.

Un joven difundió un video en el que admitió haber matado a un amigo durante una fiesta de cumpleaños. El episodio violento tuvo lugar durante el fin de semana en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. “Hola, mi nombre es Damián Escalante. Estoy acusado de un homicidio, desde el fondo del alma les pido disculpas a sus familiares", introdujo.

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Luego, continuó: "Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía. Porque yo también tengo hijos”, expresó en la grabación.

Un hombre de 30 años, identificado como Jonatan Romero, fue hallado en la zona con heridas provocadas por un arma de fuego. Fue trasladado de urgencia al hospital Perrando, donde falleció horas más tarde a raíz de la gravedad de las lesiones.

En el video difundido, Escalante dio su versión de lo ocurrido: “Fue todo en un segundo. Salgo a desmentir las cosas que se están diciendo. Quiero explicar un poco. Yo festejé mi cumpleaños. Pero es mentira que llegué a los tiros. Nunca en mi vida tiré tiros, siempre me manejé con perfil bajo”.

Escalante está acusado de matar en su cumpleaños a Jonatan Romero, de 30 años.

Una discusión, el posible motor del trágico final

“Escuché que (Romero) tuvo una discusión con mi mamá, escuché que ella le dijo que era un sarpado, que la quiso tocar. Por eso reaccioné, lo intenté sacar afuera y lo llevé para el portón”, relató.

En ese contexto, de acuerdo con su relato, la situación derivó en una discusión que fue subiendo de tono, con cruces verbales e insultos, hasta que el acusado le asestó un golpe de puño. “Cayó al piso y se fue corriendo. Volvió y me clavó un puntazo en el brazo”, afirmó.

Además, sostuvo que actuó en legítima defensa, ya que, según su versión, la víctima habría iniciado la agresión: “Me pongo ciego, agarré un arma y perdí la noción de un momento a otro. Era mi vida o la de él. Él llegó para matarme”.

Aun así, manifestó pesar por lo ocurrido: “Toda mi vida me voy a arrepentir. Hablé con Dios, le pedí perdón y le pedí perdón a la víctima. Pero ahora estoy muy tranquilo”.

Así se entregó Damián Escalante.

"Fue en defensa propia"

Quise escapar, estuve todo el día mal. Es un momento de mier.... Mi vida cambió totalmente. Sé que nunca me van a perdonar. Me siento perdido, yo también voy a perder a mi hijo, pero quiero que se entienda que fue en defensa propia”, insistió.

Además, salió en defensa de su pareja ante las versiones que circulan en redes sociales que la señalan como involucrada: “Ella no tiene nada que ver. Yo me fui porque no soy un delincuente, no soy una mala persona. Nunca me pasó esto”.

Hacia el final del video, aseguró que se presentará ante la Justicia: “Me voy a entregar para la investigación junto con mi abogado. Quiero hacerme responsable de los actos”.

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