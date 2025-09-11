jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 07:15
MLS

Houston visita a Colorado Rapids por la semana 28

La previa del choque de Colorado Rapids ante Houston, a disputarse en el estadio Dick's Sporting Goods Park el sábado 13 de septiembre desde las 22:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Colorado Rapids recibirá a Houston, en el marco de la semana 28 de la MLS, el próximo sábado 13 de septiembre a partir de las 22:30 (hora Argentina), en el estadio Dick's Sporting Goods Park.

Así llegan Colorado Rapids y Houston

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Colorado Rapids en partidos de la MLS

Colorado Rapids sufrió un duro golpe al caer 2 a 4 en la ultima jornada ante Sporting Kansas City. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 12 goles y ha marcado 8 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Houston en partidos de la MLS

Houston viene de derrotar a St. Louis City con un marcador 3 a 2. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 2 encuentros. Anotó 8 goles y le han convertido 8 en su arco.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 3 veces). Empataron otros 2. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y el partido finalizó con un empate a 2.


Fechas y rivales de Colorado Rapids en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs FC Dallas: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Minnesota United: 27 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Real Salt Lake: 4 de octubre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Los Angeles FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Houston en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 29: vs Portland Timbers: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Nashville SC: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs San Diego FC: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Sporting Kansas City: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Horario Colorado Rapids y Houston, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:30 horas
  • Colombia y Perú: 20:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:30 horas
  • Venezuela: 21:30 horas

