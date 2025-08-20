Houston vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

BsAs (DataFactory)

Houston recibe el próximo sábado 23 de agosto a San José Earthquakes por la semana 25 de la MLS, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Shell Energy Stadium.

Así llegan Houston y San José Earthquakes Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio BC Place Stadium.

Últimos resultados de Houston en partidos de la MLS En la jornada previa, Houston igualó 1-1 el juego ante Vancouver Whitecaps FC. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 8 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de San José Earthquakes en partidos de la MLS San José Earthquakes llega a este encuentro con una derrota ante San Diego FC por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 10.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminaron igualando en 3.

Fechas y rivales de Houston en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs St. Louis City: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 22: vs LA Galaxy: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Colorado Rapids: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Portland Timbers: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Nashville SC: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de San José Earthquakes en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Austin FC: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Los Angeles FC: 13 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs St. Louis City: 20 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs San Diego FC: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Vancouver Whitecaps FC: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Houston y San José Earthquakes, según país Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

