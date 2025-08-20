Houston vs San José Earthquakes: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

Houston recibe el próximo sábado 23 de agosto a San José Earthquakes por la semana 25 de la MLS, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Shell Energy Stadium.
Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio BC Place Stadium.
En la jornada previa, Houston igualó 1-1 el juego ante Vancouver Whitecaps FC. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos, en los que le han convertido 8 goles y marcó 4 tantos en el rival.
San José Earthquakes llega a este encuentro con una derrota ante San Diego FC por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 8 goles y recibieron 10.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 3 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de mayo, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y terminaron igualando en 3.
