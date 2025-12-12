viernes 12 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025 - 10:23
Educación.

Hoy es el último día de clases en Jujuy: cómo sigue el calendario

Hoy es el ultimo día de clases para Primaria, Secundaria, Técnica y Superio. Luego se preparan para fortalecimiento de saberes y evaluaciones

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Aunque hoy termina la actividad áulica regular, el calendario escolar sigue en marcha: en la semana del 15 al 19 de diciembre se desarrollarán instancias de fortalecimiento de aprendizajes, apoyo a estudiantes con saberes pendientes y mesas de evaluación según el nivel educativo. El fin formal del ciclo lectivo está fijado para el 19 de diciembre, fecha que cierra oficialmente el año escolar 2025 en la provincia.

Cómo cierra el año en cada nivel educativo

Nivel Primario

En el nivel primario, el 12 de diciembre es el último día de actividades escolares con clases habituales. Luego, del 15 al 19 de diciembre se desarrollará la etapa de fortalecimiento de aprendizajes, destinada a acompañar a las y los estudiantes que necesitan reforzar contenidos antes del cierre del año.

El fin del ciclo lectivo para este nivel está pautado para el 19 de diciembre, cuando culminan oficialmente las actividades escolares 2025.

Nivel Secundario

Para el nivel secundario, también hoy, 12 de diciembre, es el último día de clases. A partir del 15 y hasta el 19 de diciembre se llevará a cabo la instancia de acompañamiento y fortalecimiento de saberes pendientes de acreditación, donde se apunta a que los estudiantes puedan completar y consolidar contenidos.

El fin del ciclo lectivo está fijado igualmente para el 19 de diciembre. Luego, los días 22, 26 y 29 de diciembre se concretará la instancia de evaluación de espacios curriculares pendientes de acreditación, es decir, las mesas donde las y los alumnos podrán rendir materias adeudadas.

  • 12 de diciembre: ultimo día de clases
  • del 15 al 19: instancia de acompañamiento
  • 19 de diciembre: fin del ciclo lectivo
  • 22,26 y 29 de diciembre: instancia de evaluación

Educación Técnico Profesional

En Educación Técnico Profesional, el esquema es similar a Primaria y Secundaria: el último día de actividades escolares es el 12 de diciembre y el fin del ciclo lectivo se establece para el 19 de diciembre.

Posteriormente, del 22 al 26 de diciembre, se llevará a cabo la instancia de evaluación (turno extraordinario) para que los estudiantes de escuelas técnicas puedan rendir espacios pendientes y avanzar en su trayectoria formativa.

Educación Superior

En el nivel superior, el calendario tuvo un desarrollo diferente, con cierre de cuatrimestre y turnos de exámenes ya establecidos:

  • 25 al 28 de noviembre: cierre de evaluaciones de las unidades curriculares del segundo cuatrimestre y materias anuales.

  • 1 y 2 de diciembre: inscripción a mesas de exámenes.

  • 5 de diciembre: finalización del segundo cuatrimestre y del ciclo lectivo.

  • 22, 26 y 29 de diciembre: desarrollo del turno de exámenes de diciembre.

  • 15 al 29 de diciembre: preinscripciones para aspirantes a ingresar a las distintas carreras de los Institutos de Educación Superior (IES).

Desde la cartera educativa aclararon que las fechas de evaluaciones y exámenes de Secundaria, Técnico Profesional y Superior podrán modificarse en caso de asuetos o disposiciones especiales que se establezcan hacia fin de año.

examenes mesas.jpg

¿Cuándo comienza el ciclo lectivo 2026 en Jujuy?

El ciclo lectivo 2026 en Jujuy ya tiene fecha oficial: las clases comenzarán el 23 de febrero y finalizarán el 18 de diciembre, de acuerdo al Calendario Escolar 2026 presentado por el Ministerio de Educación.

Además, se confirmó que el receso de invierno será del 13 al 24 de julio en todos los niveles obligatorios de la provincia.

El calendario también fija las fechas de inscripciones y actividades por nivel educativo:

  • En Inicial, las inscripciones de aspirantes serán el 19 y 20 de febrero, con período de adaptación del 23 de febrero al 6 de marzo.

  • En Primaria, la matriculación se hará del 18 al 27 de febrero, y en marzo se desarrollarán los encuentros “Familia, Escuela y Comunidad”.

  • En Secundaria, las inscripciones se realizarán del 18 al 23 de febrero, con exámenes de espacios pendientes el 18 y 19, y período de ambientación para primer año del 20 al 27 de febrero.

De esta manera, mientras hoy se cierra el año escolar 2025 en las aulas, el sistema educativo jujeño ya tiene definido el arranque y la hoja de ruta del ciclo 2026.

