Incautaron casi 178 kilos de cocaína en ocho allanamientos en Salta

Un importante operativo contra el narcotráfico se llevó adelante en la provincia de Salta , donde efectivos de Gendarmería Nacional lograron secuestrar 177 kilos 755 gramos de cocaína tras una serie de allanamientos en la localidad de Colonia Santa Rosa.

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El procedimiento fue el resultado de una investigación previa por parte del personal de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Orán”, que venía siguiendo a una banda dedicada al tráfico de drogas. A partir de esas tareas de inteligencia criminal, los gendarmes lograron ubicar ocho inmuebles vinculados a maniobras de acopio de estupefacientes.

Los lugares allanados incluían cinco domicilios y tres fincas arrendadas por temporada de cultivos , todos ubicados en la ciudad salteña de Colonia Santa Rosa.

Cocaína, camionetas y una fuga frustrada en Salta

Uno de los momentos más tensos del operativo ocurrió en una de las fincas arrendadas, donde los gendarmes detectaron a tres hombres acopiando paquetes rectangulares. Al dar la voz de alto, los sospechosos ignoraron la orden e intentaron escapar a pie. Sin embargo, fueron interceptados cuando se dirigían hacia el ejido urbano.

Como resultado de los allanamientos, se secuestraron 171 ladrillos de cocaína, con un peso total de 177 kilos 755 gramos. Además, incautaron un tractor con acoplado, cinco camionetas, cuatro celulares, un disco DVR y otros elementos de interés para la causa.

171 ladrillos de cocaína - 177 kilos 755 gramos-

tractor con acoplado

cinco camionetas

cuatro celulares

un disco DVR

elementos de interés para la causa.

Una organización narco bajo investigación

Los detenidos, de nacionalidad argentina y venezolana, ya contaban con órdenes de detención y eran investigados por su presunta vinculación con una organización narcocriminal.

La causa quedó bajo la órbita del magistrado interviniente y de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, que habían ordenado los allanamientos luego de los avances logrados en la investigación.

En el operativo también participaron distintas áreas especializadas de la fuerza, entre ellas la Dirección Antidrogas, el Centro de Análisis Criminal, el Destacamento Móvil 3, el Escuadrón 20 “Orán”, la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses “Orán”, además de personal de Tartagal y Jujuy. También colaboró el Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado con sede en Bogotá, Colombia.