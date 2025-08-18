lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 09:34
Alarma.

Incendio en una casa de Palpalá: una mujer y dos niños sufrieron heridas de consideración

Una vivienda del barrio San José de Palpalá se incendió y una familia resultó damnificada. Investigan las causas del fuego. Tres personas sufrieron heridas y están hospitalizadas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
incendio en palpala

Una vivienda del barrio San José, en la ciudad de Palpalá, se vio afectada por un incendio. Como consecuencia, una familia resultó damnificada y tres personas —entre ellas, dos menores— sufrieron heridas de consideración. Actualmente, Criminalística investiga las causas del hecho.

Qué pasó en el incendio de Palpalá: los detalles

Según datos brindados por la Policía de la Provincia, en la mañana de este lunes 18 de agosto, por causas que son materia de investigación, se produjo un principio de incendio en una vivienda ubicada en la calle Lozano, en el barrio San José de Palpalá. Inmediatamente intervinieron Bomberos Voluntarios y efectivos policiales.

Como consecuencia del hecho, las cuatro personas que residen en la vivienda resultaron afectadas: dos adultos y dos menores de edad. Tal como informó Pablo Silvetti, de la Policía de Jujuy, los niños, de 4 y 10 años, presentan "lesiones de segundo grado" y se encuentran hospitalizados en el Materno Infantil. La mujer mayor de edad, en tanto, "debido a las heridas permanece en observación en el Hospital Pablo Soria", mientras que el hombre también está siendo monitoreado por personal médico.

"El personal policial investiga a través de Criminalística las causas del incendio", puntualizó Silvetti.

