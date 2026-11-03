Incendios en la Patagonia: advierten que El Niño podría aumentar el riesgo en verano

Las intensas lluvias registradas durante la primavera en la Patagonia argentina generaron una recuperación de la humedad y un aumento en los niveles de lagos y ríos. Sin embargo, un informe científico elaborado por investigadores vinculados al CONICET y la Fundación Bariloche advierte que el riesgo de incendios forestales podría incrementarse hacia el final del verano 2027 , pese a los efectos del fenómeno de El Niño.

Política. Incendios en la Patagonia: cómo funciona la restauración activa para recomponer los bosques nativos

El estudio analiza las condiciones previstas para la región cordillerana de Río Negro, especialmente en Bariloche y El Bolsón, y plantea que el período de mayor peligro podría extenderse hasta abril. Los especialistas sostienen que las precipitaciones actuales no garantizan que los bosques permanezcan protegidos frente al fuego durante los próximos meses.

Aunque el fenómeno de El Niño está asociado con mayores precipitaciones en distintas regiones de Argentina, sus efectos no son iguales en todo el territorio. En la Patagonia andina, las lluvias primaverales permitieron recuperar parte de la humedad perdida durante los últimos años, pero los investigadores advierten que el escenario podría cambiar durante el verano.

Marcos Easdale, investigador del CONICET y uno de los autores del informe, explicó que una parte importante de las precipitaciones cayó en forma de lluvia y no de nieve. Esto puede provocar que el agua escurra más rápidamente y no permanezca almacenada durante los meses cálidos.

“Esto significa que el agua se va a ir más rápido. Además, los eventos de El Niño históricamente están asociados con veranos cálidos y secos”, señaló el especialista, según publicó La Nación.

Febrero y marzo, los meses de mayor preocupación

Las proyecciones científicas anticipan una disminución de la humedad relativa a partir de enero, que podría profundizarse durante febrero. Para marzo se espera un aumento de las temperaturas, una combinación que favorecería condiciones propicias para la propagación de incendios.

Incendios en la Patagonia (foto archivo).

El informe indica que el inicio del verano podría presentar una peligrosidad relativamente menor gracias a la humedad acumulada. Sin embargo, esa situación no necesariamente se mantendría durante los meses posteriores.

Los investigadores estiman que la temporada de incendios podría prolongarse hasta la primera semana de abril en El Bolsón y hasta la tercera semana de ese mes en Bariloche.

Más vegetación durante la primavera, más combustible en verano

Otro de los factores que preocupa a los especialistas es el crecimiento de la vegetación provocado por las lluvias abundantes. Durante la primavera, el agua favorece el desarrollo de pastizales, arbustos y otras plantas que posteriormente pueden secarse por las altas temperaturas.

Esa vegetación seca se convierte en material combustible que facilita la propagación de las llamas si se produce un incendio.

De esta manera, una primavera lluviosa puede generar condiciones favorables para el crecimiento de las plantas, pero también aumentar la cantidad de material disponible para arder durante el verano.

El cambio climático y el avance de los incendios en la Patagonia

Los investigadores también señalaron que la región atraviesa un proceso de cambios en su régimen de precipitaciones y temperaturas. La disminución sostenida de la disponibilidad de agua y los períodos de calor más prolongados modifican las condiciones ambientales de los bosques patagónicos.

De acuerdo con los estudios citados, el período de peligro elevado de incendios se extendió más de 30 días en sectores cordilleranos de Río Negro y Neuquén durante las últimas décadas.

Además, los especialistas advierten que los incendios pueden presentar una mayor velocidad de propagación e intensidad, lo que dificulta las tareas de combate.

Incendios en la Patagonia (foto archivo).

Recomiendan reforzar la prevención hasta abril

Frente a este escenario, los investigadores plantearon la necesidad de adaptar los operativos de prevención y combate de incendios a las nuevas condiciones climáticas.

Entre las recomendaciones aparece la posibilidad de concentrar mayores recursos y disponibilidad de medios aéreos entre febrero y abril, cuando podría registrarse el período de mayor riesgo. El informe fue elaborado para contribuir a la planificación del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de Río Negro.

Los especialistas remarcan que las proyecciones no significan que necesariamente ocurrirán grandes incendios, sino que advierten sobre condiciones meteorológicas y ambientales que podrían favorecerlos. Por eso, consideran fundamental mantener los dispositivos de prevención y respuesta preparados durante toda la temporada.