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1 de noviembre de 2026 - 10:25
Jujuy.

Noviembre comienza con temperaturas agradables y pronóstico de lluvias en Jujuy

Noviembre comienza en Jujuy con temperaturas de hasta 27°C, pero se espera una semana con lluvias, jornadas inestables y un marcado descenso térmico.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Durante la mañana se esperan condiciones de niebla, con una temperatura cercana a los 18°C. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nuboso y la temperatura rondará los 24°C.

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Cómo estará el tiempo durante la primera semana de noviembre

De acuerdo con el pronóstico extendido, los próximos días tendrán temperaturas máximas que oscilarán entre los 19°C y los 28°C, con posibilidades de lluvias y tormentas.

El detalle para San Salvador de Jujuy:

  • Lunes 2: máxima de 24°C y mínima de 15°C. Probabilidad de lluvias del 70%.

  • Martes 3: máxima de 28°C y mínima de 16°C. Probabilidad de precipitaciones del 60%.

  • Miércoles 4: máxima de 23°C y mínima de 14°C. Se espera una jornada inestable, con un 90% de probabilidad de lluvias.

  • Jueves 5: máxima de 19°C y mínima de 11°C. Continuarán las posibilidades de precipitaciones, con un 80%.

  • Viernes 6: máxima de 26°C y mínima de 9°C. Se prevén lluvias, con una probabilidad del 80%.

  • Sábado 7: máxima de 19°C y mínima de 10°C, también con probabilidades de precipitaciones.

Un comienzo de mes con temperaturas variables

El pronóstico muestra que noviembre tendrá un arranque con amplitud térmica y cambios marcados de temperatura. Mientras que el martes podría registrarse la máxima más elevada de la semana, con 28°C, el jueves se espera un descenso que llevará la máxima a 19°C.

Además, las precipitaciones podrían presentarse en distintos momentos de la semana, especialmente entre el miércoles y el sábado.

De esta manera, el inicio de noviembre estará marcado por jornadas templadas, algunos períodos de temperaturas más elevadas y condiciones de inestabilidad en San Salvador de Jujuy.

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