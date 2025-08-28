Incidentes en la caravana de la Libertad Avanza en Corrientes con Karina Milei y Martín Menem

Karina Milei y Martín Menem cerraron la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes en la caravana.

Se produjeron nuevos episodios de violencia durante otra caravana de La Libertad Avanza , en la antesala de las elecciones del próximo domingo en Corrientes , donde se definirá al próximo gobernador. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , el titular de Diputados, Martín Menem , y el postulante libertario Lisandro Almirón debieron ser retirados del lugar.

Política. Javier Milei habló de los audios de Diego Spagnuolo: "Todo lo que dice es mentira"

Imágenes difundidas por la televisión mostraron que, mientras avanzaba la caravana libertaria, un grupo de manifestantes presentes en el área comenzó a increpar con gritos y empujones cerca del sector donde se encontraba la hermana del presidente.

De inmediato, el personal de seguridad resolvió trasladar en un vehículo oficial a las autoridades que se encontraban en la zona.

En Corrientes se suspendió la caravana libertaria de Karina Milei y dos personas quedaron detenidas tras un operativo con policías de civil.

Según pudo reconstruir este portal, en los días recientes distintos colectivos que manifestaban contra los recortes en materia de discapacidad venían realizando protestas en la zona. Al enterarse de la visita libertaria , resolvieron interrumpir la actividad.

Al comienzo, la tensión habría aumentado luego de que simpatizantes libertarios contestaran las provocaciones, lo que derivó en desmanes. El operativo de seguridad quedó bajo la coordinación de la Policía Federal. Por ahora, se registran dos arrestados que estarían relacionados con agrupaciones cercanas al kirchnerismo.

Karina Milei y Martín Menem tuvieron que ser evacuados de una caravana en Corrientes



— C5N (@C5N) August 28, 2025

Conflictos y desbordes

Uno de los voceros libertarios presentes durante el episodio, que se cruzó con un camarógrafo reducido por la seguridad, fue el creador de contenidos Iñaki Gutiérrez. Allí afirmó: “Él le pegó una patada al auto. ¿Vos viste el video? ¿Viste el video? Cuando lo veas, vas a darte cuenta que tenemos razón nosotros. Pateó un auto oficial. El caballero pateó un auto oficial. Están muy equivocados que por hacer periodismo pueden pegar al auto oficial”.

El episodio ocurre casi un día después del ataque registrado en Lomas de Zamora, donde otro grupo de militantes asociados a sectores kirchneristas agredió a la comitiva que trasladaba al presidente Javier Milei, acompañado por funcionarios y por el aspirante a una banca en la Cámara baja bonaerense, José Luis Espert.

Corrientes: incidentes en la caravana de La Libertad Avanza.



Luego de la caminata de Karina Milei y Martín Menem, se registraron disturbios entre manifestantes. Carla Ricciotti tuvo un cruce con el influencer libertario Iñaki Gutiérrez.



— La Nación Más (@lanacionmas) August 28, 2025

La concentración masiva terminó desbordándose cuando un grupo de agresores comenzó a lanzar insultos y proyectiles contra el automóvil en el que se desplazaba el Presidente junto a su equipo. Ante la ausencia de un cordón de resguardo eficaz, se resolvió evacuar de inmediato. El jefe de Estado y su hermana fueron trasladados en otra camioneta, mientras que José Luis Espert optó por retirarse a bordo de la moto de un simpatizante.

Detenciones e identificación de los agresores

En ese contexto, tres individuos permanecen bajo arresto, a la espera de brindar testimonio ante el magistrado Federico Armella, responsable del Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora. Entre ellos figura Thiago Román Florentín, acusado de arrojar objetos pesados hacia el grupo presidencial.

De acuerdo a la información confirmada, Florentín, de 22 años y residente en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, dentro del partido de San Vicente, participa activamente en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), conocido por su consigna “Votamos luchar por el cambio social”.

Desde la propia organización de izquierda confirmaron públicamente en redes sociales la identidad de Thiago Florentín y reclamaron que sea liberado. “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya! Detenido por luchar”, expresaron junto a una imagen del militante.

CORRIENTES:



Tuvieron que evacuar a Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Almirón en un acto de campaña en Corrientes.



Otra caravana de La Libertad Avanza con incidentes.
— (@BocaJrsSports) August 28, 2025

En su declaración oficial, el colectivo explicó: “En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, -el diputado José Luis- Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora”.

Además, se señaló que otro de los implicados en la agresión contra el Presidente y quienes lo escoltaban es Diego Martín Paz, integrante de la facción opositora de la hinchada del Arsenal Fútbol Club, de Sarandí.

Con ingreso prohibido sin plazo definido, Paz acumula dos sanciones dictadas por la Aprevide. La primera, emitida el 18 de agosto de 2017, responde a episodios de desobediencia, oposición a la autoridad y tenencia ilegal de un arma de uso civil. La segunda se remonta a 2021, cuando la dirigencia de Arsenal pidió que se le aplicara el derecho de admisión debido a sus antecedentes policiales vinculados a conductas que alteraron el orden público en Quilmes.

Así se retiraron Karina Milei y Martín Menem de la caravana en Corrientes luego de la tensión entre los manifestantes.
— Corta (@somoscorta) August 28, 2025

Finalmente, José Marcelino Dabrowsky, de 56 años, fue identificado como la persona que impidió el avance de la caravana presidencial durante la agresión ocurrida en el centro de Lomas de Zamora. Sin embargo, pese a que su rol en el hecho quedó establecido, este medio pudo saber a través de fuentes oficiales que la fiscal Silvina Estévez, responsable de la UFI N° 4 de esa jurisdicción, resolvió no adoptar medidas legales en su contra.