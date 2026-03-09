Independiente Medellín vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Tras el empate en 1 en la ida, el Poderoso de la Montaña y Juventud definen este jueves 12 de marzo su pasaje a Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el estadio Atanasio Girardot.
Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de marzo, en Tercera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.
Juan Benítez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.