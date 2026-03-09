Independiente Medellín vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Tras el empate en 1 en la ida, el Poderoso de la Montaña y Juventud definen este jueves 12 de marzo su pasaje a Fase de Grupos de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en el estadio Atanasio Girardot.

Botafogo y Barcelona se encuentran en la llave 4

Tolima se enfrenta ante la visita O'Higgins por la llave 2

Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de marzo, en Tercera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Juan Benítez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

