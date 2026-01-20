martes 20 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de enero de 2026 - 08:34
Liga Profesional

Independiente Riv. (M) vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Palpitamos la previa del choque entre Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Independiente Riv. (M) vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán, por la fecha 1 del Apertura, se jugará el próximo viernes 23 de enero, a partir de las 22:15 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini.

Lee además
por la fecha 1, aldosivi recibira a defensa y justicia

Por la fecha 1, Aldosivi recibirá a Defensa y Justicia
san lorenzo vs lanus: previa, horario y como llegan para la fecha 1 del apertura

San Lorenzo vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Con 1 victoria y 1 empate en las últimas 2 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue Atlético Tucumán quien ganó 2 a 1.


Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 2: vs Huracán: 27 de enero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Sarmiento: 3 de febrero - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Estudiantes (RC): 9 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Belgrano: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Independiente: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 2: vs Central Córdoba (SE): 27 de enero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Huracán: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sarmiento: 8 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Estudiantes (RC): 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Instituto: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
Horario Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 22:15 horas
  • Colombia y Perú: 20:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:15 horas
  • Venezuela: 21:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Por la fecha 1, Aldosivi recibirá a Defensa y Justicia

San Lorenzo vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Talleres vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Independiente vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Instituto recibirá a Vélez por la fecha 1

Lo que se lee ahora
El extravagante look con el que Naomi Osaka salió a su partido del Australian Open.
Deportes.

La tenista Naomi Osaka deslumbró en la cancha con un look inesperado en el Australian Open

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Transporte público. video
Capital.

Este martes sube el colectivo en San Salvador de Jujuy: los nuevos precios

El mapa del estado de las rutas en Jujuy.
Atención.

El mapa del estado de las rutas en Jujuy: hay más de 10 cortes totales

Alerta por tormentas.
SMN.

El SMN alerta por fuertes tormentas en Jujuy: qué zonas afecta y a qué hora

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así video
Música.

Quiénes son las Guerreras K-pop y por qué las llaman así

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel