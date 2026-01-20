Independiente Riv. (M) vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El cotejo entre Independiente Riv. (M) y Atlético Tucumán, por la fecha 1 del Apertura, se jugará el próximo viernes 23 de enero, a partir de las 22:15 (hora Argentina), en el estadio Bautista Gargantini.

Con 1 victoria y 1 empate en las últimas 2 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de agosto, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y fue Atlético Tucumán quien ganó 2 a 1.

