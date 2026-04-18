Independiente se enfrentará ante Defensa y Justicia por la fecha 15

Por la fecha 15 del Apertura, Independiente se mide hoy frente a Defensa y Justicia, a partir de las 19:30 (hora Argentina) en la Caldera del Diablo.
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Por la fecha 15 del Apertura, Independiente se mide hoy frente a Defensa y Justicia, a partir de las 19:30 (hora Argentina) en la Caldera del Diablo.
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
Independiente llega con resultado de empate, 1-1, ante Boca Juniors. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 9 goles en contra. Marcó 8 tantos en el rival en esos encuentros.
Defensa y Justicia cayó derrotado 1 a 2 ante Talleres. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 9 goles y recibió 7.
El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de junio, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y terminó en empate a 0.
Sebastián Martínez es el árbitro designado para controlar el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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