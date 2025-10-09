jueves 09 de octubre de 2025

9 de octubre de 2025 - 09:57
Liga Profesional

Independiente vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

En la previa de Independiente vs Lanús, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 12 de octubre desde las 21:15 horas en el estadio la Caldera del Diablo. El árbitro designado será Fernando Echenique.

Independiente vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 12 de octubre, a partir de las 21:15 horas, Lanús visita a Independiente en el estadio la Caldera del Diablo, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

Así llegan Independiente y Lanús

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura

Independiente viene de empatar ante Godoy Cruz por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 3 empates y 1 derrota, con 3 goles marcados y 2 en el arco rival.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Clausura

Lanús viene de vencer a San Lorenzo en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Además, marcó un total de 5 goles y 5 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 3 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 6 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Fernando Echenique.

¿Dónde ver el partido entre Independiente y Lanús en VIVO?
El duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura se podrá disfrutar a través de ESPN Premium.
Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Lanús: 12 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente y Lanús, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

