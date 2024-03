Informan detalles sobre la separación de Diego Leuco y Sofía Martínez

“El primero que no quiso fue él. La boludeó. Y ella se cansó y ahora es la que no quiere saber nada con volver. Se terminó la buena onda. Ellos estaban conviviendo, después se fueron a vivir cada uno a su casa pero cada tanto... eran como amantes. Tenían sexo. Ahora ni eso, cortaron todo contacto” , detallaron en el ciclo de espectáculos.

La razón de la separación de Diego Leuco y Sofía Martínez

“En un momento la quisieron remar, pero no funcionó y ya está, listo, se acabó todo. ¡Al pedo! Cuando no tenés hijos no sirve remar. El amor no es remo ni sacrificio, es otra cosa, es ganas de estar y pasarla bien y acá evidentemente no había ganas”, siguieron informando en el programa de El Trece.

Diego Leuco y Sofía Martínez terminaron su relación a fines del 2023.

“En concreto, Leuco la canchereó. Quería dominar la relación, imponerse, establecer los tiempos, y ella es una mujer de carácter y de muy fuerte personalidad. Ella en un momento esperaba algo más de él, que concretara, y la realidad es que él fue y es un pirata. ¡Un pirata! Digamos las cosas como son”, declararon en directo, mientras Adrián Pallares intentaba "justificar" las acciones de su colega masculino.

En Socios del Espectáculo dieron todos los detalles acerca de esta relación.

La relación entre Diego Leuco y Sofía Martínez llegó a su fin a finales de 2023. “También hubo celos profesionales que condicionaron a la relación. Ella creció muchísimo y en la época del mundial tomó una dimensión impensada y logró un gran vínculo con Messi. Hay que estar muy bien parado para poder aceptar todo eso, y bueno fue otra cosa que influyó. Fue una explosión que los perjudicó porque a él no le gustaba del todo”, concluyeron en Socios del Espectáculo.