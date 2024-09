Ingresó al Concejo Deliberante el estudio de costos del transporte

transporte colectivos.jpg Transporte en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

“Lo que establece la ley es una audiencia pública. Nosotros, desde hace un tiempo, venimos manejando el formato de hacer público este estudio de costos para que todo vecino interesado pueda realizar por escrito sus observaciones y sus comentarios”, cerró.

Explicó que con este informe y sumando los subsidios municipales o provinciales, “se puede buscar un punto más o menos de equilibrio para buscar un precio razonable. No quedarnos muy abajo que cause un quebranto al sistema, ni muy arriba que la gente no lo pueda pagar”.

Subsidios nacionales

Además, se aprobó la Minuta de Declaración Nº 88, referente a expresar la necesidad que el Congreso de la Nación de pronto tratamiento y aprobación al Proyecto de Ley presentado por la Red Federal de Intendentes del Interior del país, sobre la creación de un fondo federal de compensaciones para los Sistemas de Transporte Público de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del interior.

“Se sigue cobrando el impuesto, pero al interior no se le envía subsidios ni montos para el transporte. Entendemos que es una ilegalidad directamente”, subrayó Millón y dijo que dictaron una resolución apoyando el tratamiento de este proyecto de los intendentes del interior.

Los otros temas en el Concejo Deliberante

Los concejales capitalinos aprobaron un proyecto de resolución para que en la página web del Concejo Deliberante estarán todos los proyectos presentados y aprobados para que puedan ser consultados. “Esto es muy bueno para ampliar la posibilidad de participación de la gente, para que puedan hacer mejoras o comentarios de aquellos proyectos que tienen expediente de trámite”, dijo Millón.

Se aprobó la ordenanza Nº 8063/2024, mediante la cual se remite copia de la presentación efectuada por las diferentes empresas prestatarias del sistema de Transporte Público de Pasajeros Urbano de la Ciudad, solicitando implementar el control de uso indebido de tarjetas con atributo de discapacidad.

Por otro lado, se aprobó la minuta Nº 96/2024 que declara de Interés Artístico – Cultural, el "IV Encuentro Pianístico del Norte Jujuy/Salta 2024, a llevarse a cabo los días 2 y 03 de octubre del corriente año, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.

Aprobaron la minuta Nº 97/2024 por la cual se declara de Interés Municipal al evento denominado "En Amor Arte", a llevarse a cabo el día 20 de septiembre del corriente año en el Mercado Central 6 de Agosto de nuestra ciudad.

Se declaró de Interés Municipal al Primer Congreso del NOA - En Perspectiva de Infancia y Adolescencia, organizado por la Universidad Nacional de Jujuy, Fundación CIDEJ23 - Centro Integral de Desarrollo Jujeño; y la Asociación Lucio Abel Dupuy, a llevarse a cabo durante los días 17, 18 y 19 de septiembre del corriente año, en la Facultad de Ciencias Económicas de Jujuy.

También se aprobó la Minuta Nº 100/2024 declarando de Interés Municipal las Primeras Jornadas de Urología y Ginecología Pediátrica los días 19 y 20 de septiembre en el Salón Ateneo Dr. Carlos Cisneros del Hospital Materno Infantil. Del mismo modo, el Evento Tech Talent "El Futuro del Trabajo" a llevarse a cabo el día 26 de septiembre de 2024.

