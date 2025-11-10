La importancia del técnico en hemoterapia radica en su papel fundamental en la garantía de procesos seguros y eficientes en la transfusión sanguínea , actuando como un puente entre la donación y el paciente.

Iniciaron las actividades por la Semana del Técnico en Hemoterapia: "Es un trabajo transversal"

Con una disertación sobre criterios transfusionales y gestión de hemocomponentes , comenzaron este lunes las actividades por la Semana del Técnico en Hemoterapia en Jujuy. El encuentro se realizó en el Ateneo del Hospital Pablo Soria , de 10 a 11:30hs, y estuvo a cargo del doctor Carlos Azomor , acompañado por la doctora Josefina Julián y la doctora Paola Vidovic , jefa de la Unidad de Hemoterapia del hospital.

El encuentro, bajo el título “Gestión de la sangre: criterio transfusional de hemocomponentes”, reunió a profesionales y técnicos de distintas áreas médicas. La jornada marcó el inicio de una semana dedicada a visibilizar el trabajo esencial de los técnicos en hemoterapia , quienes garantizan el uso adecuado y seguro de la sangre, un recurso vital pero limitado.

Durante la apertura, la doctora Paola Vidovic destacó que la hemoterapia es una especialidad que atraviesa múltiples disciplinas dentro del sistema sanitario.

"Nosotros somos transversales a un montón de especialidades, entonces siempre estamos en conjunto con ellas para consensuar con qué valores y con qué precisión necesitamos transfundir o no transfundir en diferentes situaciones", explicó.

Vidovic subrayó además la importancia de mantener criterios unificados sobre el uso de hemocomponentes en el hospital:

"El Centro Regional de Hemoterapia se encarga de las colectas, pero los hospitales deben tener la función clave de aplicar los criterios transfusionales adecuados para ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes", detalló.

La especialista resaltó también la labor silenciosa pero fundamental de los técnicos en hemoterapia: profesionales formados especialmente para garantizar la correcta conservación, manejo y distribución de los componentes sanguíneos.

técnico en hemoterapia La importancia del técnico en hemoterapia radica en su papel fundamental en la garantía de procesos seguros y eficientes en la transfusión sanguínea, actuando como un puente entre la donación y el paciente.

Qué hacen los técnicos en hemoterapia

Los técnicos en hemoterapia son los encargados de procesar, fraccionar y controlar la calidad de la sangre donada y sus derivados. Su tarea abarca desde la preparación y conservación de los hemocomponentes hasta la asistencia en transfusiones y la trazabilidad de cada unidad que se utiliza en hospitales y clínicas.

“Trabajamos siempre en conjunto para que no falte ningún hemocomponente en ninguna parte”, afirmó Vidovic, quien destacó el compromiso de todo el personal técnico en sostener la seguridad transfusional en la provincia.

Estos profesionales también colaboran estrechamente con áreas de cirugía, hematología y terapia intensiva, siendo una pieza clave en procedimientos de emergencia o tratamientos prolongados.

Cómo continúa la Semana de la Hemoterapia

Bajo el lema “Garantizando los procesos que salvan vidas”, las actividades continuarán a lo largo de la semana con charlas, ateneos y espacios de intercambio profesional. El objetivo es reforzar la capacitación continua, promover la donación voluntaria y reconocer la labor del personal que trabaja día a día en la cadena de la sangre segura.

La agenda incluye nuevas instancias de formación, visitas institucionales y encuentros con estudiantes del área, en un esfuerzo conjunto entre el Hospital Pablo Soria y el Centro Regional de Hemoterapia.

Martes 11 de noviembre: "Precisión y Pasión: Labor del Técnico en Hemoterapia"

Promoción de la donación de sangre y stands informativos sobre las distintas terapias que se realizan en el Servicio Transfusional en coordinación con el Centro Regional de Hemoterapia e Instituciones educativas de formación. Hs 9 a 12.

Miércoles 12 de noviembre: "Técnicos de corazón - Hemoterapia en acción"

Actividades extramuros HPS junto al Centro Regional de Hemoterapia y el CePAM, con stands de promoción de la Hemodonación e informativos de las actividades que se realizan en ambas instituciones. Hs 9 a 12.

Jueves 13 de noviembre: Mural interactivo "Héroes de la cadena de vida"

Jornada de promoción de la donación de sangre y colecta en el Hospital Pablo Soria. Hs 9 a 13.

Viernes 14 de noviembre: "Los rostros de la vida segura"