lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 10:55
Jujuy.

Iniciaron las actividades por la Semana del Técnico en Hemoterapia: "Es un trabajo transversal"

Con una charla sobre gestión de la sangre en el Hospital Pablo Soria, comenzó la Semana del Técnico en Hemoterapia en Jujuy.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Hemoterapia

Hemoterapia

Iniciaron las actividades por la Semana del Técnico en Hemoterapia: Es un trabajo transversal

Iniciaron las actividades por la Semana del Técnico en Hemoterapia: "Es un trabajo transversal"

La importancia del técnico en hemoterapia&nbsp;radica en su papel fundamental en la&nbsp;garantía de procesos seguros y eficientes en la transfusión sanguínea, actuando como un puente entre la donación y el paciente.

La importancia del técnico en hemoterapia radica en su papel fundamental en la garantía de procesos seguros y eficientes en la transfusión sanguínea, actuando como un puente entre la donación y el paciente.

Con una disertación sobre criterios transfusionales y gestión de hemocomponentes, comenzaron este lunes las actividades por la Semana del Técnico en Hemoterapia en Jujuy. El encuentro se realizó en el Ateneo del Hospital Pablo Soria, de 10 a 11:30hs, y estuvo a cargo del doctor Carlos Azomor, acompañado por la doctora Josefina Julián y la doctora Paola Vidovic, jefa de la Unidad de Hemoterapia del hospital.

Lee además
DíaNacional del Técnico en Hemoterapia
Agenda.

Cómo serán las actividades por el Día del Técnico en Hemoterapia
Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición
Agenda.

Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición en San Salvador de Jujuy

El encuentro, bajo el título “Gestión de la sangre: criterio transfusional de hemocomponentes”, reunió a profesionales y técnicos de distintas áreas médicas. La jornada marcó el inicio de una semana dedicada a visibilizar el trabajo esencial de los técnicos en hemoterapia, quienes garantizan el uso adecuado y seguro de la sangre, un recurso vital pero limitado.

Técnico en Hemoterapia
Iniciaron las actividades por la Semana del Técnico en Hemoterapia:

Iniciaron las actividades por la Semana del Técnico en Hemoterapia: "Es un trabajo transversal"

Hemoterapia: Una función transversal en el cuidado de la salud

Durante la apertura, la doctora Paola Vidovic destacó que la hemoterapia es una especialidad que atraviesa múltiples disciplinas dentro del sistema sanitario.

“Nosotros somos transversales a un montón de especialidades, entonces siempre estamos en conjunto con ellas para consensuar con qué valores y con qué precisión necesitamos transfundir o no transfundir en diferentes situaciones”, explicó. “Nosotros somos transversales a un montón de especialidades, entonces siempre estamos en conjunto con ellas para consensuar con qué valores y con qué precisión necesitamos transfundir o no transfundir en diferentes situaciones”, explicó.

Vidovic subrayó además la importancia de mantener criterios unificados sobre el uso de hemocomponentes en el hospital:

“El Centro Regional de Hemoterapia se encarga de las colectas, pero los hospitales deben tener la función clave de aplicar los criterios transfusionales adecuados para ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes”, detalló. “El Centro Regional de Hemoterapia se encarga de las colectas, pero los hospitales deben tener la función clave de aplicar los criterios transfusionales adecuados para ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes”, detalló.

La especialista resaltó también la labor silenciosa pero fundamental de los técnicos en hemoterapia: profesionales formados especialmente para garantizar la correcta conservación, manejo y distribución de los componentes sanguíneos.

técnico en hemoterapia
La importancia del técnico en hemoterapia radica en su papel fundamental en la garantía de procesos seguros y eficientes en la transfusión sanguínea, actuando como un puente entre la donación y el paciente.

La importancia del técnico en hemoterapia radica en su papel fundamental en la garantía de procesos seguros y eficientes en la transfusión sanguínea, actuando como un puente entre la donación y el paciente.

Qué hacen los técnicos en hemoterapia

Los técnicos en hemoterapia son los encargados de procesar, fraccionar y controlar la calidad de la sangre donada y sus derivados. Su tarea abarca desde la preparación y conservación de los hemocomponentes hasta la asistencia en transfusiones y la trazabilidad de cada unidad que se utiliza en hospitales y clínicas.

“Trabajamos siempre en conjunto para que no falte ningún hemocomponente en ninguna parte”, afirmó Vidovic, quien destacó el compromiso de todo el personal técnico en sostener la seguridad transfusional en la provincia.

Estos profesionales también colaboran estrechamente con áreas de cirugía, hematología y terapia intensiva, siendo una pieza clave en procedimientos de emergencia o tratamientos prolongados.

Cómo continúa la Semana de la Hemoterapia

Bajo el lema “Garantizando los procesos que salvan vidas”, las actividades continuarán a lo largo de la semana con charlas, ateneos y espacios de intercambio profesional. El objetivo es reforzar la capacitación continua, promover la donación voluntaria y reconocer la labor del personal que trabaja día a día en la cadena de la sangre segura.

La agenda incluye nuevas instancias de formación, visitas institucionales y encuentros con estudiantes del área, en un esfuerzo conjunto entre el Hospital Pablo Soria y el Centro Regional de Hemoterapia.

Martes 11 de noviembre: "Precisión y Pasión: Labor del Técnico en Hemoterapia"

  • Promoción de la donación de sangre y stands informativos sobre las distintas terapias que se realizan en el Servicio Transfusional en coordinación con el Centro Regional de Hemoterapia e Instituciones educativas de formación. Hs 9 a 12.

Miércoles 12 de noviembre: "Técnicos de corazón - Hemoterapia en acción"

  • Actividades extramuros HPS junto al Centro Regional de Hemoterapia y el CePAM, con stands de promoción de la Hemodonación e informativos de las actividades que se realizan en ambas instituciones. Hs 9 a 12.

Jueves 13 de noviembre: Mural interactivo "Héroes de la cadena de vida"

  • Jornada de promoción de la donación de sangre y colecta en el Hospital Pablo Soria. Hs 9 a 13.

Viernes 14 de noviembre: "Los rostros de la vida segura"

  • Acto central a las 8 horas con izamiento de la bandera, participación de la banda de música, palabras alusivas al Día del Técnico en Hemoterapia, y stands informativos sobre las actividades que desempeñan los servicios de Hemoterapia del Hospital Pablo Soria.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo serán las actividades por el Día del Técnico en Hemoterapia

Comenzaron los actos y actividades por el Día de la Tradición en San Salvador de Jujuy

Cuánto cuestan las tortillas rellenas en Purmamarca y cuánto aumentaron

Robo en el cementerio de Palpalá: se llevaron placas, cruces e imágenes de Cristo

Fin de semana trágico: dos fallecidos y 42 choques en Jujuy

Lo que se lee ahora
las preguntas mas frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Feriados provinciales en Jujuy.
Calendario.

Feriados provinciales Jujuy 2025: Cuándo caen y cuáles son fines de semana largo

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Cuándo es el próximo feriado del año.  
Calendario.

Cuándo caen los feriados nacionales de noviembre 2025

Día de la Tradición
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel