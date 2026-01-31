sábado 31 de enero de 2026

31 de enero de 2026 - 08:32
Liga Profesional

Instituto recibirá a Lanús por la fecha 3

Te contamos la previa del duelo Instituto vs Lanús, que se enfrentarán en el estadio Monumental de Alta Córdoba el próximo martes 3 de febrero a las 21:15 (hora Argentina). Bryan Ferreyra será el árbitro del partido.

Instituto recibirá a Lanús por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura se jugará el próximo martes 3 de febrero a las 21:15 (hora Argentina).

Así llegan Instituto y Lanús

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura

Instituto no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Platense.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura

Lanús llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Unión.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Bryan Ferreyra.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Gimnasia (Mendoza): 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Atlético Tucumán: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs San Lorenzo: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Unión: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Talleres: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Independiente: 13 de febrero - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Boca Juniors: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina)
Horario Instituto y Lanús, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela: 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

