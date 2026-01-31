Instituto recibirá a Lanús por la fecha 3

El duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura se jugará el próximo martes 3 de febrero a las 21:15 (hora Argentina).
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura se jugará el próximo martes 3 de febrero a las 21:15 (hora Argentina).
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Instituto no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Platense.
Lanús llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Unión.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Bryan Ferreyra.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.