Instituto recibirá a Lanús por la fecha 3

El duelo correspondiente a la fecha 3 del Apertura se jugará el próximo martes 3 de febrero a las 21:15 (hora Argentina).

Así llegan Instituto y Lanús Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura Instituto no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Platense.

Últimos resultados de Lanús en partidos del Apertura Lanús llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Unión.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 28 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y firmaron un empate en 0. El árbitro designado para el encuentro es Bryan Ferreyra.

Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Gimnasia (Mendoza): 8 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Central Córdoba (SE): 15 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlético Tucumán: 19 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs San Lorenzo: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Unión: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Lanús en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Talleres: 9 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Independiente: 13 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Defensa y Justicia: 1 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Boca Juniors: 4 de marzo - 21:00 (hora Argentina) Horario Instituto y Lanús, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

