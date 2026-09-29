Instituto visita a Independiente por la fecha 11

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Independiente enfrentará a Instituto, en el marco de la fecha 11 del Clausura, el próximo viernes 2 de octubre a partir de las 19:15 (hora Argentina), en la Caldera del Diablo.

Así llegan Independiente y Instituto Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Independiente en partidos del Clausura Independiente viene de vencer a Unión con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto viene de derrotar a Talleres con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 8 goles y le han convertido 5 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 16 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Instituto con un marcador de 2-1.

Fechas y rivales de Independiente en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Talleres: 11 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Boca Juniors: 9 de octubre - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente e Instituto, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas

Colombia y Perú: 17:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas

Venezuela: 18:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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