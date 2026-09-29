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29 de septiembre de 2026 - 09:00
Liga Profesional

Se enfrentan Boca Juniors y Unión por la fecha 11

En la previa de Boca Juniors vs Unión, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este viernes 2 de octubre desde las 21:30 (hora Argentina) en la Bombonera.

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Se enfrentan Boca Juniors y Unión por la fecha 11
BsAs (DataFactory)

El próximo viernes 2 de octubre, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Unión enfrenta a Boca Juniors en la Bombonera, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

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Así llegan Boca Juniors y Unión

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura

Boca Juniors ganó su último duelo ante San Lorenzo por 2 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión llega a este encuentro tras perder 1 a 2 ante Independiente. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias y ha perdido en 1 ocasión. Con 12 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En los últimos 5 choques hubo 1 victoria para el anfitrión de esta fecha y se computaron 4 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y firmaron un empate en 1.


Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Instituto: 9 de octubre - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: 9 de octubre - 21:45 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Horario Boca Juniors y Unión, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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