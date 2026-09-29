Se enfrentan Independiente Riv. (M) y Gimnasia por la fecha 11

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El próximo viernes 2 de octubre, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Gimnasia enfrenta a Independiente Riv. (M) en el estadio Bautista Gargantini, por el duelo correspondiente a la fecha 11 del Clausura.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Gimnasia El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura Independiente Riv. (M) ganó su último duelo ante Barracas Central por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 9 a favor.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura El anterior partido jugado por Gimnasia acabó en empate por 2-2 ante Banfield. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 9 goles a sus rivales y le han encajado 8 tantos.

Hasta el momento, Independiente Riv. (M) cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 4 victorias. Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente Riv. (M) se quedó con la victoria por 2 a 3.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Rosario Central: 11 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Atlético Tucumán: 9 de octubre - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Horario Independiente Riv. (M) y Gimnasia, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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